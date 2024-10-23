THY, İran Seferlerini Durdurdu

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İSRAİL'İN İran'a yönelik saldırısı ihtimali nedeniyle Pegasus'un ardından Türk Hava Yolları (THY), İran'a yapacağı seferleri 1 Kasım'a kadar durdurdu.

İran'a yapılması planlanan hava saldırı ihtimali nedeniyle THY, İran'a düzenlediği seferlerle ilgili önemli bir karar aldı. Güvenlik sebebiyle daha önce de Lübnan seferlerini durduran havayolu şirketi şimdi de İran seferlerini iptal etti. Havayolu şirketi 1 Kasım'a kadar İran uçuşlarını gerçekleştirmeyecek.