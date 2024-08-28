Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe yol ayrımında motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybeden Türk Hava Yolları (THY) Kabin Amiri Onur Aykanat'ın cenazesi toprağa verildi.
Eyüpsultan Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, Aykanat'ın ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.
Taziyeleri kabul eden Aykanat'ın yakınlarının güçlükle ayakta durabildikleri görüldü.
Onur Aykanat'ın cenazesi, namazın ardından Eyüpsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Son Dakika › Güncel › THY Kabin Amiri Onur Aykanat'ın Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?