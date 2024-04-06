Türk Sanayisi, THY'nin Uçak Siparişiyle İş Hacmini İki Katına Çıkarmayı Hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türk Sanayisi, THY'nin Uçak Siparişiyle İş Hacmini İki Katına Çıkarmayı Hedefliyor

Türk Sanayisi, THY\'nin Uçak Siparişiyle İş Hacmini İki Katına Çıkarmayı Hedefliyor

Türk Hava Yolları'nın 350 uçak siparişiyle oluşacak 20 milyar dolarlık iş hacmini Türk sanayisi iki katına çıkarmayı amaçlıyor. Yerli katkı payının değerlendirilmesi ve offset uygulamasının önemi vurgulanıyor. OSSA, Airbus yetkilileriyle görüşerek KOBİ'lerin daha fazla iş payı almasını sağlamayı hedefliyor.

06.04.2024 11:03  Güncelleme: 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk sanayisi, Türk Hava Yollarının (THY) 350 uçak siparişiyle yerli firmalar için oluşacağı belirtilen 20 milyar dolarlık iş hacmini sahip olduğu kabiliyetlerle iki katına çıkarmayı amaçlıyor.

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yarsan, AA muhabirine, THY'nin yeni uçak alım sürecinde yerli katkı payının değerlendirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

THY'nin 70 milyar dolarlık 350 uçak siparişinde Türk firmaları için 20 milyar dolarlık iş hacmi oluşturulması çabasının havacılık sanayisine katkı sağlayan yerli üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandığını vurgulayan Yarsan, Türk sanayisinin bu siparişi bugüne kadar havacılık sanayisine yönelik biriktirilen deneyimi, yetenekleri en üst seviyede ortaya koymak için bir fırsat olarak gördüğünü ve bu göreve hazır olduklarını söyledi.

Bu alım süreçlerine dahil edilen yerli katılım payı, yani offset uygulamasının hem ülke ekonomisi hem de şirketler için stratejik önem taşıdığına işaret eden Yarsan, şöyle konuştu:

"OSSA'nın 300'e yakın üyesi ve zengin OSTİM ekosistemimizle dünyanın önde gelen havacılık şirketlerinin talaşlı imalattan yazılıma kadar kritik ihtiyaçlarının tedarikçisiyiz. Üyelerimizin önemli bir kısmı da uluslararası havacılık standardı olan AS9100 belgesine sahip.

Yerli katılım payı, KOBİ'lerimizin üretim yeteneklerinin geliştirilmesine katkı sağlarken dolaylı ihracatına, ürünlerin millileştirilmesine ve döviz kazanımına katkı sağlıyor.

1990'lı yıllarda devletimizin sivil uçak alımında yaptığı yüzde 50 seviyelerindeki offset anlaşması, ülkemize ve KOBİ'lere önemli katkılar sağlamış ve küresel havacılık sanayinde yeni fırsatlar getirmiştir.

Bugün sahip olduğumuz üretim gücümüz, tecrübe ve sertifikasyonlarımızla THY ve diğer kurumlarımızın yurt dışı teminlerinde uygulayacakları yüzde 50'nin üzerindeki offset anlaşmalarından doğan yükümlülükleri karşılayabiliriz."

Airbus yetkilileriyle buluşma

OSSA, dünya markalarıyla işbirliklerini geliştirmek ve ihracat pazarlarını genişletmek üzere Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle bu yıl 6. Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri etkinliğini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Ankara'da 17-19 Nisan'da gerçekleştirilecek etkinliğe Airbus yetkilileri de katılım sağlayacak. OSSA ve üyeleri, etkinlik kapsamında KOBİ'lerin THY'nin siparişlerinden daha fazla iş payı alması konusunda Airbus ve diğer havacılık şirketleriyle masaya oturacak.

Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, İhracat, İhracat, Havacılık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Sanayisi, THY'nin Uçak Siparişiyle İş Hacmini İki Katına Çıkarmayı Hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Besni'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
    12:21 Besni'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

    Adıyaman'ın Besni ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada, uyuşturucu madde bulunduran ve satışını yapan 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 2.27 gram metamfetamin ve 0.84 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili işlemler devam ediyor.

  • Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, ilçe halkıyla iftar yemeğinde bir araya geldi
    12:20 Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, ilçe halkıyla iftar yemeğinde bir araya geldi

    Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, Kadir Gecesi'nde ilçede vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu iftar yemeğinde Başkan Mehmet Bayram vatandaşlarla tek tek tokalaşarak sohbet etti. Yeni seçilen başkan Mehmet Bayram'a hayırlı olsun temennilerinde bulunuldu.

  • Seydiler Belediye Başkanı Adem Tokdemir Göreve Başladı
    12:17 Seydiler Belediye Başkanı Adem Tokdemir Göreve Başladı

    Seydiler Belediye Başkanı Adem Tokdemir, mazbatasını alarak göreve başladı. AK Parti'nin adayı olarak yeniden seçilen Tokdemir'e mazbata programında, AK Parti İscehisar İlçe Başkanı Metin Balaban ve ilçe teşkilat yöneticileri eşlik etti. Tokdemir, seçimlerde destek olanlara teşekkür etti ve Balaban tarafından tebrik edildi.


11:55 AK Parti, kaybedilen seçimler sonrası 81 ilde sahaya iniyor Vatandaşa 3 kritik soru yöneltilecek AK Parti, kaybedilen seçimler sonrası 81 ilde sahaya iniyor! Vatandaşa 3 kritik soru yöneltilecek
10:25 İBB Başkanı İmamoğlu’na tehdit: Dişe diş, kana kan Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz İBB Başkanı İmamoğlu'na tehdit: Dişe diş, kana kan! Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz
09:07 Ne Özel ne de İmamoğlu faktörü Kılıçdaroğlu, seçimdeki başarıyı 3 nedene bağladı Ne Özel ne de İmamoğlu faktörü! Kılıçdaroğlu, seçimdeki başarıyı 3 nedene bağladı
01:02 Yaşlı kadının ölümüne sebep olan çoban köpeklerinin sahibi tutuklandı Yaşlı kadının ölümüne sebep olan çoban köpeklerinin sahibi tutuklandı
19:08 Kadın muhtar adayından ’sahte aday’ iddiası: İsim benzerliği kafaları karıştırdı Kadın muhtar adayından 'sahte aday' iddiası: İsim benzerliği kafaları karıştırdı
12:17 İmamoğlu ve CHP’li Belediye Başkanları Anıtkabir’i Ziyaret Etti İmamoğlu ve CHP'li Belediye Başkanları Anıtkabir'i Ziyaret Etti
11:01 Protez tırnakla abdest kabul olur mu Nihat Hatipoğlu’nun cevabı çok net oldu Protez tırnakla abdest kabul olur mu? Nihat Hatipoğlu'nun cevabı çok net oldu
10:29 Demet Evgar ve Taner Ölmez aynı sahnede Önce düet yaptılar sonra halay çektiler Demet Evgar ve Taner Ölmez aynı sahnede! Önce düet yaptılar sonra halay çektiler
09:56 Tuzla’da seçimi kaybeden Şadi Yazıcı’dan “Giderayak ihale yaptı“ iddialarına cevap Tuzla'da seçimi kaybeden Şadi Yazıcı'dan "Giderayak ihale yaptı" iddialarına cevap
09:30 Önce katil sonra erkek çıkmıştı 8 yaşındaki çocuğu öldüren Dadı Meryem, suçu amcasına attı Önce katil sonra erkek çıkmıştı! 8 yaşındaki çocuğu öldüren Dadı Meryem, suçu amcasına attı
08:56 İstanbul’daki terör saldırısıyla bağlantılı 48 şüpheli yakalandı İstanbul'daki terör saldırısıyla bağlantılı 48 şüpheli yakalandı
08:44 Seçim yenilgisi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan talimat Son 10 gün neler olduğu araştırılacak Seçim yenilgisi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat! Son 10 gün neler olduğu araştırılacak
08:29 İstanbul’un kuzey kesimlerinde ve Boğaz genelinde sis etkili oldu İstanbul'un kuzey kesimlerinde ve Boğaz genelinde sis etkili oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2024 12:23:49. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Sanayisi, THY'nin Uçak Siparişiyle İş Hacmini İki Katına Çıkarmayı Hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement