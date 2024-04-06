Türk Sanayisi, THY\'nin Uçak Siparişiyle İş Hacmini İki Katına Çıkarmayı Hedefliyor

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Türk sanayisi, Türk Hava Yollarının (THY) 350 uçak siparişiyle yerli firmalar için oluşacağı belirtilen 20 milyar dolarlık iş hacmini sahip olduğu kabiliyetlerle iki katına çıkarmayı amaçlıyor.

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yarsan, AA muhabirine, THY'nin yeni uçak alım sürecinde yerli katkı payının değerlendirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

THY'nin 70 milyar dolarlık 350 uçak siparişinde Türk firmaları için 20 milyar dolarlık iş hacmi oluşturulması çabasının havacılık sanayisine katkı sağlayan yerli üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandığını vurgulayan Yarsan, Türk sanayisinin bu siparişi bugüne kadar havacılık sanayisine yönelik biriktirilen deneyimi, yetenekleri en üst seviyede ortaya koymak için bir fırsat olarak gördüğünü ve bu göreve hazır olduklarını söyledi.

Bu alım süreçlerine dahil edilen yerli katılım payı, yani offset uygulamasının hem ülke ekonomisi hem de şirketler için stratejik önem taşıdığına işaret eden Yarsan, şöyle konuştu:

"OSSA'nın 300'e yakın üyesi ve zengin OSTİM ekosistemimizle dünyanın önde gelen havacılık şirketlerinin talaşlı imalattan yazılıma kadar kritik ihtiyaçlarının tedarikçisiyiz. Üyelerimizin önemli bir kısmı da uluslararası havacılık standardı olan AS9100 belgesine sahip.

Yerli katılım payı, KOBİ'lerimizin üretim yeteneklerinin geliştirilmesine katkı sağlarken dolaylı ihracatına, ürünlerin millileştirilmesine ve döviz kazanımına katkı sağlıyor.

1990'lı yıllarda devletimizin sivil uçak alımında yaptığı yüzde 50 seviyelerindeki offset anlaşması, ülkemize ve KOBİ'lere önemli katkılar sağlamış ve küresel havacılık sanayinde yeni fırsatlar getirmiştir.

Bugün sahip olduğumuz üretim gücümüz, tecrübe ve sertifikasyonlarımızla THY ve diğer kurumlarımızın yurt dışı teminlerinde uygulayacakları yüzde 50'nin üzerindeki offset anlaşmalarından doğan yükümlülükleri karşılayabiliriz."

Airbus yetkilileriyle buluşma

OSSA, dünya markalarıyla işbirliklerini geliştirmek ve ihracat pazarlarını genişletmek üzere Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle bu yıl 6. Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri etkinliğini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Ankara'da 17-19 Nisan'da gerçekleştirilecek etkinliğe Airbus yetkilileri de katılım sağlayacak. OSSA ve üyeleri, etkinlik kapsamında KOBİ'lerin THY'nin siparişlerinden daha fazla iş payı alması konusunda Airbus ve diğer havacılık şirketleriyle masaya oturacak.