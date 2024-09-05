THY uçağı inişe kısa bir süre kala türbülansa girdi! Yaralılar var - Son Dakika
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THY uçağı inişe kısa bir süre kala türbülansa girdi! Yaralılar var

THY uçağı inişe kısa bir süre kala türbülansa girdi! Yaralılar var

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Taipei seferini yapan uçak, Taipei Havalimanı'na inişine kısa bir süre kala türbülansa girdi. Türbülans nedeniyle 4 yolcu ve 2 kabin görevlisi hafif yaralandı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

05.09.2024 16:49
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İstanbul'dan Tayvan'ın başkenti Taipei'ye hareket eden Türk Hava Yolları'na ait uçağın inişe kısa bir süre kala türbülansa girmesiyle 6 kişi yaralandı. 4 yolcu ve 2 kabin görevlisi hafif yaralandığı uçakta panik dolu anlar yaşandı. THY'den yapılan açıklamada 214 yolcu ve 17 kişilik kabin ekibinin bulunduğu uçağın, Taipei meydana sorunsuz iniş yaptığı ve yaralanan 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisine yer verildi.

THY'DEN AÇIKLAMA GELDİ

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan açıklama yaparak son duruma ilişkin bilgi verdi. Üstün açıklamasında "TK24 sefer sayılı İstanbul (IST) – Taipei (TPE) uçuşumuzu icra eden TC-JJE kuyruk kodlu uçağımız, Taipei meydana yaklaşık 2 saat mesafede olumsuz hava koşullarına (türbülans) maruz kalmıştır. 214 yolcumuz ve 17 kişilik uçuş ekibimizin bulunduğu uçağımızda, türbülans nedeniyle 4 yolcumuz ve 2 kabin personelimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Uçağımız Taipei meydana inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirmiş olup, sağlık ekipleri uçağı karşılamış ve gerçekleştirilen ilk müdahaleye göre ciddi bir bulguya rastlanmamıştır. Ayrıca 2 yolcumuz talepleri doğrultusunda hastaneye sevk edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Uçuş ve yolcu güvenliğini her zaman ön planda tutan Türk Hava Yolları'nın yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Üstün, yolcuların ve ekibinin sağlık durumlarının yakından takip edildiğini bildirdi.

İşte Yahya Üstün tarafından yapılan o açıklama;

THY uçağı inişe kısa bir süre kala türbülansa girdi! Yaralılar var

Türk Hava Yolları, Sosyal Medya, İstanbul, Güncel, Taipei, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel THY uçağı inişe kısa bir süre kala türbülansa girdi! Yaralılar var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Çelikk: Çok önemli haber kaçırmayın 3 76 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Çok geçmiş olsun :( 65 1 Yanıtla
  • İbrahim Çelikkol: Gelmiş olsun 21 0 Yanıtla
  • Reyhan Bulgurcuoglu: Ay ay bir defa yaşadım.O gün bu gündür uçağa binemiyorum.Korkunç bir sallantı. 14 2 Yanıtla
    Oğuz Özen: ?? hiç uçağa bindinin ki??? 0 0
  • Muhammet Bingol: yakını yada akrabası thy de çalışmayan için önemsiz gelir böyle haberler. ama bizler haber almak için her yere müracat ederiz 8 2 Yanıtla
  • Mustafa karaca: Çok geçmiş olsun. 8 0 Yanıtla
  • Necdet Çetin: Geçmiş olsun yaralılarımıza acil şifalar diliyorum 5 0 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL: Tayland tayvan buraların hava akımı çok sert devamlı türbülans oluyor. 0 0 Yanıtla

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