THY Uçak Kazasında Kaptan Pilot Hayatını Kaybetti

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TÜRK Hava Yolları'nın (THY) Seatle- İstanbul seferini yapan yolcu uçağının kaptan pilotu İlçehin Pehlivan, sefer sırasında bayıldı. Olay nedeniyle ikinci pilot ve yardımcı pilot uçağı New York Havalimanı'na acil iniş yaptırdı. Kaptan pilot İlçehin Pehlivan hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "TK204 sefer sayılı Seatle- İstanbul seferini icra eden TC-LGR kuyruk tescilli Airbus 350 tipi uçağımızın Kaptan Pilot'u İlçehin Pehlivan, sefer esnasında baygınlık geçirmiştir. Kaptanımıza uçakta yapılan ilk doktor müdahalesi sonuçsuz kalınca 1 kaptan ve 1 yardımcı pilottan oluşan kokpit ekibi, acil iniş kararı almış ancak Kaptanımız iniş öncesi hayatını kaybetmiştir. 2007 yılından bu yana Türk Hava Yolları'nda görev yapan İlçehin PEHLİVAN, 59 yaşındaydı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezinde 08 Mart 2024 tarihinde periyodik sağlık muayenesi yapılmış olup, görev yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiştir. Uçağımız New York'a iniş kararı almış olup, yolcularımızın yurda dönüşleri New York istasyon üzerinden planlanmaktadır. Türk Hava Yolları ailesi olarak, kaptanımıza Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere tüm çalışma arkadaşları ve sevenlerine sabır diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

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2- AVCILAR'DA OTOBÜS ŞOFÖRÜ DİREKSİYON BAŞINDA FENALAŞTI

İhsan DÖRTKARDEŞ/ İSTANBUL, - AVCILAR'da İETT otobüsünün şoförü direksiyon başında fenalaştı. Şoförün otobüsü durağa yakınlaştırması üzerine yolcular otobüsten indi. Şoför ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Avcılar D-100 yan yol Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, saat 09.00 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi'ndeki ilk duraktan hareket eden 34 HO 1857 plakalı İETT otobüsünün şoförü direksiyon başında fenalaştı. Şoför fenalaşması üzerine otobüsü Şükrübey Metrobüs Durağına yanaştırdı. Durumu fark eden yolcular araçtan inmeye başladı. Yolcular arsında bulunan bir sağlık görevlisi ise şoföre müdahale etti ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nden ambulans istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şoföre ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yakınlarda iş yeri bulunan Serdar Dalmış, "Otobüsün durağa yanaşarak yolcuların panik içerisinde indiklerini gördüm. Kaza olduğunu sandım. Şoförün fenalaştığını anlayınca ambulans çağırdık. Kısa sürede ters yönden geldiler. Umarım sağlık durumu iyidir" dedi.