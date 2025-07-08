Tianjin\'de Akıllı Fabrika Yükselişi

TİANJİN, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin kenti son yıllarda akıllı fabrikaların kurulması ve dijital ekonominin reel ekonomiyle entegrasyonunun hızlandırılması konusunda kararlı adımlar atıyor. Kent, bugüne kadar kurduğu 400 akıllı fabrika ve dijital atölyeyle imalat sektörünün dijital dönüşümünü devamlı olarak teşvik ediyor.