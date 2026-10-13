Tianjin'de Milletvekilleri Arası Dostane İlişkiler Forumu 52 ülke ve bölgeyle başladı

Tianjin'de Milletvekilleri Arası Dostane İlişkiler Forumu 52 ülke ve bölgeyle başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2026 Milletvekilleri Arası Dostane İlişkiler Forumu, Çin'in kuzeyindeki Tianjin'de 13 Ekim 2026'da düzenlenen açılış töreniyle başladı. Salı günü başlayan foruma beş kıtadaki 52 ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan 300'ün üzerinde temsilci katılıyor.
TİANJİN, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin'de düzenlenen 2026 Milletvekilleri Arası Dostane İlişkiler Forumu'nun açılış töreni, 13 Ekim 2026.
Salı günü başlayan foruma beş kıtadaki 52 ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan 300'ün üzerinde temsilci katılıyor. (Fotoğraf: Li Ran/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Sizin düşünceleriniz neler ?