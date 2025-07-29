Tianjin\'de Sel Felaketi

TİANJİN, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentine bağlı Jizhou ilçesinde şiddetli yağışlar ve yukarı havzalardan gelen su baskınlarının yol açtığı sel felaketi, birçok köyde evlerin, köprülerin ve elektrik hatlarının hasar görmesine neden oldu. Yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarının, tahliye edilenlerin naklinin ve afet yardımlarının düzenli şekilde devam ettiğini duyurdu.
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