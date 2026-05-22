Tianjin\'de Yeni Dijital Sanayi Parkı

TİANJİN, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Tianjin kentinin Hexi bölgesinde eskiden devlete ait olan bir yayın ekipmanları fabrikasının arazisine kurulan 764 Aerospace isimli dijital sanayi parkı, ondan fazla yüksek teknoloji şirketine ev sahipliği yapıyor.

Somutlaştırılmış zeka sektörüne odaklanan park, bu alandaki veri toplama, robot hata ayıklama, algoritma araştırma ve geliştirmesi ve senaryo uygulama çalışmalarını geliştirmeye öncelik vererek, veri toplamadan senaryo dağıtımına kadar tüm süreci kapsayan tam zincirli bir sanayi kümesi oluşturmuş durumda.