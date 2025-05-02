Tianjin Limanı\'nda İşçi Bayramı\'na Özel Kruvaziyer Akını

TİANJİN, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Tianjin Uluslararası Kruvaziyer Ana Limanı, faaliyetlerine yeniden başlamasının ardından ilk kez İşçi Bayramı'nın birinci gününde üç uluslararası kruvaziyer gemisine aynı anda ev sahipliği yaptı. İstatistiklere göre 1 Mayıs'ta limandan giriş-çıkış yapan yolcu sayısı yaklaşık 15.000'e ulaşırken, 400'den fazla yolcu 240 saatlik vizesiz giriş hakkından yararlandı.