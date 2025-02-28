Tianjin Limanı'ndan Rekor Otomobil İhracatı - Son Dakika
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Tianjin Limanı'ndan Rekor Otomobil İhracatı

Tianjin Limanı, 4.000'i aşkın araçla yeni bir ihracat rekoru kırdı ve Güney Amerika'ya yöneldi.

28.02.2025 13:43
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TİANJİN, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin Limanı'ndan çarşamba günü 4.000'den fazla araç taşıyan bir gemi, Güney Amerika da dahil olmak üzere çeşitli yurtdışı pazarlarına doğru yola çıktı.

Tianjin Liman (Grup) Limited Şirketi'ne göre bu rakam, son yıllarda limanda tek bir gemiyle yapılan otomobil ihracatında yeni bir rekora işaret ediyor.

Tam elektrikli ve hibrit gibi çeşitli tiplerdeki araçlar, Beijing'de geliştirilip Tianjin ve Hebei eyaletlerinde üretildi. Bu araçların varış noktalarına 20 günden uzun sürede ulaşması bekleniyor.

Çin'in kuzeyindeki en büyük otomobil ithalat ve ihracat merkezi olan Tianjin Limanı, Avrupa, Ortadoğu ve Güney Amerika gibi pazarlara 30'dan fazla yükleme ve boşaltma rotası işletiyor.

Beijing-Tianjin-Hebei bölgesindeki otomobil işletmelerine yönelik hizmetlerini geliştiren liman, taşımacılık süreçlerini kolaylaştırmak için uluslararası nakliye şirketleriyle koordinasyon sağlıyor.

Tianjin Gümrüğü bu süreçte otomotiv parçaları üretimi ve ihracat lojistiği gibi alanlarda işletmelere destek sunuyor.

Çin Binek Otomobil Birliği'nin verilerine göre, Çin'in otomobil ihracatı 2024 yılında büyüme hızını sürdürdü ve yurtdışına yapılan satışlar, bir önceki yıla göre yüzde 23 artarak toplamda 6,41 milyon araca ulaştı.

Çin, daha iyi bir ekonomik yapı, daha temiz bir çevre ve iyileştirilmiş kamu hizmetlerine sahip bir model oluşturmak amacıyla 2014 yılı başlarında, "Jing-Jin-Ji" olarak bilinen Beijing, Tianjin ve Hebei'nin koordineli kalkınmasını hedefleyen bir strateji başlattı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Güney Amerika, Otomobil, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tianjin Limanı'ndan Rekor Otomobil İhracatı - Son Dakika

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