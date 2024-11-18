Tianzhou-7 Uzay Aracı Kontrollü Olarak Yeniden Giriş Yaptı

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BEİJİNG, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Tianzhou-7 kargo uzay aracı pazar günü Beijing saatiyle 21.25'te atmosfere kontrollü bir şekilde yeniden giriş yaptı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, uzay aracının bileşenlerinin çoğunun atmosfere yeniden giriş sırasında yandığını ve enkazının küçük bir kısmının da önceden belirlenmiş güvenli sulara düştüğünü bildirdi.

Tianzhou-7, 10 Kasım'da yörüngedeki Tiangong uzay istasyonu kombinasyonundan ayrılmış ve bağımsız uçuşu sırasında bir uyduyu başarıyla uzaya bırakmıştı.

Yakıt, bilimsel deney malzemeleri ve astronotlar için erzak yüklü Tianzhou-7, Çin'in güneyindeki Hainan ada eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan 17 Ocak 2024'te uzaya gönderilmişti.