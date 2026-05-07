Tianzhou-9 Uzay Aracı Kontrollü Giriş Yaptı

BEİJİNG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Beijing Uzay Kontrol Merkezi'nde çekilen fotoğrafta, atmosfere kontrollü şekilde yeniden giriş yapan Tianzhou-9 kargo uzay aracı görülüyor, 7 Mayıs 2026.
Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Çin'in Tianzhou-9 kargo uzay aracının, perşembe günü Beijing saatiyle 07.49'da atmosfere kontrollü şekilde yeniden giriş yaptığını duyurdu.
Açıklamada, atmosferde gerçekleşen yanma sürecinden arta kalan az miktarda enkazın önceden belirlenen güvenli sulara düştüğü belirtildi. (Fotoğraf: Zhang Fan/Xinhua)
