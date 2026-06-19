Tıbbi Kenevir Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
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Tıbbi Kenevir Çalıştayı Düzenlendi

19.06.2026 17:13
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OMÜ'nün ev sahipliğinde tıbbi kenevirin potansiyeli ve mevzuatlar üzerine çalıştay düzenlendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kenevir Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda "Tıbbi Kenevir ve Değer Zinciri Çalıştayı" düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar, OMTEL Otel'deki çalıştayda yaptığı konuşmada, dünyada büyüyen tıbbi kenevir sektörünün Türkiye açısından önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

Tıbbi kenevirin güvenli, kaliteli ve etkili şekilde kullanılmasına yönelik kanunun hayata geçtiğini belirten Ayar, "Kanunun ikinci mevzuatını yayımladık, yayımlamaya devam ediyoruz. Bunun gerekçeleri ve aktörleriyle hep birlikte hazır mıyız, değil miyiz? Zincirin halkalarında görevini yerine getiremeyenler olursa başarıyı yakalayamayacağımız kesindir. Türkiye'de geleceğin vizyonunu belirleyen bilimsel karar mekanizması, ülkemizin pazar değil, dünyaya bu alanda kaliteli ürünler sunan kapasiteye sahip olduğunu ancak bunun düzenlenmesi gerektiğini ortaya koydu." dedi.

Ayar, tıbbi kenevir alanında mevzuatta önceliğin yerli üretim olduğunu, ithalata ilişkin düzenlemelerin ise henüz tamamlanmadığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Başta Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) olmak üzere kurumların, hekimlerin reçetelendirebileceği nitelikte onayladığı ilaç sayısı 5'in altındadır. Kronik ağrı başta olmak üzere epilepside kanıta dayalı, tıpa göre ispatlanmış ilaçların kronik ağrısını yönetemeyen hastalara erişimi insani, anayasal bir haktır. Onlarla alakalı gerekenler de mevzuata göre düzenlenecektir. Türkiye'nin coğrafi stratejiden kazanmış olduğu en iyi ürünü üretmeye müsait toprakları ve gelenekleriyle dünyaya katma değeri yüksek ham madde sunması için strateji geliştirmek zorundayız. 2030'lu yıllarda 166 milyar doları bulması beklenen bu piyasada ham madde kaynağı olarak en kaliteli ürün potansiyeli biziz. Peki bu potansiyeli harekete geçirmek için İsrail, Kanada, Avustralya, Amerika kadar rol alan bütün paydaşların bakış açıları, tecrübeleri ile analizleri yapabiliyor ve bunları da harekete geçirebiliyor muyuz? Bunu başaramazsak pazar olmak zorunda kalırız."

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ise kenevirin insanlık tarihinin en eski kültür bitkilerinden olduğunu vurgulayarak, "Günümüzde sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yeniden önem kazanan stratejik ürünlerden biri haline gelmiş bir bitki. Lifinden tohumuna, yağından endüstriyel kullanım alanlarına kadar geniş bir yelpazede değerlendirilebilen bu bitki tarımsal üretime, kalkınmaya, sanayiye ve çevresel sürdürebilirliğe önemli katkı sunma potansiyeline sahiptir. Kenevire dayalı ürünlerin küresel pazarı günden güne büyümekte ve milyarlarca dolarlık ekonomik hacme ulaşmaktadır. Bu manzara ülkemizin tarım politikalarında kenevire özel bir başlık açmamızı da kaçınılmaz kılmaktadır." ifadelerini kullandı.

OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü ev sahipliğinde, OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Samsun Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi Derneği (MEDİKÜM) iş birliğiyle düzenlenen çalıştaya Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç, MEDİKÜM Başkanı Ahmet Alp Doğru ile akademisyenler ve sektör temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Kenevir, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tıbbi Kenevir Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika

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