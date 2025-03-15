14 Mart Tıbbiyeliler Derneği Başkanı Op. Dr. Mehmet Sürübaşı ve beraberindeki heyet, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.
Beraberindekilerle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen Sürübaşı, mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.
Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Sürübaşı, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Son Dakika › Güncel › Tıbbiyeliler Derneği Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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