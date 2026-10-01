Ticaret Bakanı Bolat, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi ile görüştü - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Bolat, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi ile görüştü

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ticaretin daha da artırılmasına yönelik işbirliği imkanlarını ele aldıklarını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ticaretin daha da artırılmasına yönelik işbirliği imkanlarını ele aldıklarını bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, G20 Ticaret Bakanları Toplantısı dolayısıyla bulunduğu Milwaukee'de, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi ile verimli ikili görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Bolat, "Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki ticaretin daha da artırılmasına yönelik işbirliği imkanlarını ele aldık, bu doğrultuda belirlediğimiz ortak hedefleri istişare ettik." ifadesini kullandı.

Körfez İşbirliği Konseyi ile yürütülen Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinde kaydedilen ilerlemeden duydukları memnuniyeti dile getirdiklerini aktaran Bolat, ikili ve bölgesel ticaret, müteahhitlik hizmetleri, helal alanında işbirliği ve transit ticaret konularında ilişkileri derinleştirmeye yönelik atılabilecek adımları değerlendirdiklerini kaydetti.

Bolat, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı Ticaretin Yüzyılı yapma hedefiyle, Suudi Arabistan ile 2025'te 8,6 milyar dolar, 2026 yılının ilk 8 ayında 6 milyar dolar olan ticaret hacmimizi, kısa vadede 10 milyar dolar, uzun vadede 30 milyar dolara çıkarmak için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
Suudi ArabistanTicaret BakanıDış PolitikaÖmer BolatEkonomiGüncelSon Dakika

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