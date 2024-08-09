Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile '2. Uluslararası Gıda ve Tarım Fuarı' açılışını gerçekleştirdi

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile "2. Uluslararası Gıda ve Tarım Fuarı"nın açılışını gerçekleştirirken, Türkiye'nin sahip olduğu yenilikçi tarım teknolojileri ve üretim gücü dikkate alındığında, iki ülke firmalarının işbirliği yaparak bölgesel ve küresel pazarlarda daha güçlü konuma gelebileceğini bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pakistan'da sürdürdüğü resmi temaslarına ilişkin bilgi verdi.

Başbakan Şerif ile Karaçi kentinde 2. Uluslararası Gıda ve Tarım Fuarı'nın (FOODAG'24) açılışını yaptıklarını ifade eden Bolat, etkinlikte tarım ve gıda sektörlerinde iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme fırsatlarını değerlendirdiklerini vurguladı.

Bolat, özellikle gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım uygulamaları konularında iki ülkenin ortak projeler geliştirme gerekliliğini vurguladıklarının altını çizerek, "Türkiye'nin sahip olduğu yenilikçi tarım teknolojileri ve üretim gücü de dikkate alındığında, Türkiye ve Pakistan'daki firmalar, işbirliği yaparak bölgesel ve küresel pazarlarda daha güçlü bir konuma gelebilecektir." değerlendirmesinde bulundu.