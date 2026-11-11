Ticaret Bakanlığı 2027'de 470 şirkete Yeşil Mutabakat uyum desteği vermeyi planlıyor - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı 2027'de 470 şirkete Yeşil Mutabakat uyum desteği vermeyi planlıyor

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Ticaret Bakanlığının 2027 Yılı Bütçe Teklifi'nde Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği alan şirket sayısının yıl sonunda 260'a, 2027'de 470'e çıkması planlanıyor. Destek, KOBİ'lerin çevresel sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği uyum kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Ticaret Bakanlığı, ihracatçı firmaları, mal ve hizmet ihracatından, markalaşmaya ve Yeşil Mutabakat'a uyuma kadar pek çok alanda destekliyor.

AA muhabirinin Bakanlığın 2027 Yılı Bütçe Teklifi'nden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de ihracatın desteklenmesi ile ihraç ürünlerinin ülke ve pazarlarının çeşitlendirilmesine yönelik markalaşma faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda, AR-GE ve teknoloji geliştirme, elektronik ticaret, yurt dışı pazarlara giriş, yurt içi ve dışı uluslararası fuarlara katılım, organizasyon ve benzeri destek programları uygulanıyor. Hizmet ihracatı sektörlerine sağlanan devlet desteklerinin sürdürülmesine ve katma değerli hizmet ihracatının geliştirilmesine de öncelik veriliyor.

Türk markalarının uluslararası alanda güçlenmesine yardımcı olmayı hedefleyen "Turquality Programı"yla desteklenen marka sayısının artırılması amaçlanıyor.

Hizmet ihracatına yönelik Turquality ve marka programları kapsamında desteklenen ve geçen yıl 121 olan marka sayısının, bu yılın sonunda 128'e, 2027'de de 130'a çıkartılması planlanıyor. Mal ihracatı özelinde de yıl sonunda 465, 2027'de 485 markanın desteklenmesi öngörülüyor.

Türkiye'de 2027'de 470 şirket yeşil mutabakata uyum için desteklenecek

Orta ve yüksek teknolojili ürün ihracatının imalat sanayi ihracatı içindeki payını artırmak da Bakanlığın hedefleri arasında yer alıyor. Buna göre, söz konusu ürünlerin imalat sanayi ihracatındaki payının yıl sonunda yüzde 44,7'ye, gelecek yıl da yüzde 45,95'e çıkarılması amaçlanıyor.

Türkiye'deki özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin çevresel sürdürülebilirlik, düşük karbonlu üretim ve enerji verimliliği gibi konularda uyum kapasitelerini artırmayı hedefleyen "Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği" de önem taşıyor. Bu destek kapsamına alınan şirket sayısının yıl sonunda 260'a, 2027'de 470'e çıkarılması planlanıyor.

Yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri sektörünün dünya pazarından aldığı payın da bu yıl sonunda yüzde 4,7, gelecek yıl yüzde 4,5 olması hedefleniyor.

Ayrıca yurt dışı müteahhitlik hizmetleri iş hacminin yıl sonunda 20 milyar dolar olması beklenirken, gelecek yıl 22 milyar dolarlık hacim öngörülüyor.

Kadın kooperatifi sayısı artırılacak

İç ticarete yönelik ekonomik faaliyetlerin teşvik edilmesi, gerekli düzenlemelerin yapılması, esnaf ve sanatkarlar ile kooperatifçiliğin geliştirilmesini sağlamaya yönelik çalışmaların devam ettirilmesi de diğer hedefler arasında yer alıyor.

Bu kapsamda, e-ticaret işlem hacminin yıl sonunda 6,3 trilyon lira, 2027'de 9,4 trilyon lira olması öngörülürken, e-ticaretin genel ticaret içindeki payının 2026 sonunda yüzde 22, gelecek yıl yüzde 23 olması amaçlanıyor. Kadın kooperatiflerinin sayısının yıl sonunda 1250'ye, 2027'de 1300'e ulaşması planlanıyor.

Bu doğrultuda Türkiye'de ihracatın desteklenmesi ve ticaretin geliştirilmesi amacıyla yürütülecek "Ticaretin Düzenlenmesi, Geliştirilmesi ve Kolaylaştırılması Programı" için 2027 yılı bütçesinden 82 milyar 63 milyon 821 bin lira ödenek ayrılması planlanıyor.

Kaynak: AA
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