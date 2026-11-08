Ticaret Bakanlığı, çocuk okul formasını boğulma ve yanık riski nedeniyle toplatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ticaret Bakanlığı, çocuk okul formasını boğulma ve yanık riski nedeniyle toplatıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ticaret Bakanlığı, çocuk okul formasını boğulma ve yanık riski nedeniyle toplatıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Ticaret Bakanlığı, çocuklara yönelik okul formasının boğulma, yanık ve yaralanma riski taşıdığını belirleyip piyasaya arzını yasakladı, toplatma kararı verdi. Bakanlık, çocukların sağlığını tehdit eden güvensiz ürünlere karşı denetimlerin sürdüğünü açıkladı.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, çocuklara yönelik bir okul formasının boğulma, yanık ve yaralanma riski taşıdığının tespit edildiğini açıkladı. Güvensiz olduğu belirlenen ürünün piyasaya arzı yasaklanırken, piyasadaki ürünlerin toplatılmasına karar verildi.

Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, toplantılmasına karar verilen ürüne ilişkin şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığımız Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında, çocuklara yönelik bir okul kıyafeti ürününün güvenli olmadığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde; ürünün boğulma, yanık ve yaralanma gibi ciddi riskler taşıdığı belirlenmiştir. Söz konusu ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı uygulanmıştır. Çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyor, güvensiz ürünlerin piyasada yer almasına izin vermiyoruz. Güvenli ürün, sağlıklı nesiller!"

Kaynak: ANKA
Ticaret BakanlığıEkonomiGüncelÇocukSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen’in geri dönüş tarihi belli oldu Osimhen'in geri dönüş tarihi belli oldu
Beşiktaş’tan yılın sürprizi: Anderson Talisca Beşiktaş'tan yılın sürprizi: Anderson Talisca
Almanya’da uyuşturucu baronu Diyar Gündüz cezaevinden scooter ile kaçtı Almanya'da uyuşturucu baronu Diyar Gündüz cezaevinden scooter ile kaçtı
Burak Yılmaz, 5-0’lık ağır yenilginin ardından çılgına döndü Burak Yılmaz, 5-0'lık ağır yenilginin ardından çılgına döndü
Polislere kira öder gibi ev sahibi olma imkanı: İlk 2 bin konut için tarih belli oldu Polislere kira öder gibi ev sahibi olma imkanı: İlk 2 bin konut için tarih belli oldu
Emre Belözoğlu’ndan farklı galibiyet sonrası dikkat çeken sözler: İyi değiliz Emre Belözoğlu'ndan farklı galibiyet sonrası dikkat çeken sözler: İyi değiliz
23:38
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi, hayatını kaybetti
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi, hayatını kaybetti
22:24
Aydın’da mantar yiyen 3 kişiden 2’si yoğun bakıma kaldırıldı
Aydın'da mantar yiyen 3 kişiden 2'si yoğun bakıma kaldırıldı
21:48
Amsterdam’da dördüncü “Kırmızı Çizgi” gösterisine 200 binden fazla kişi katıldı
Amsterdam’da dördüncü “Kırmızı Çizgi” gösterisine 200 binden fazla kişi katıldı
21:43
İrfan Saraloğlu, Galatasaray’ın Amed’i yendiği maçın ardından soluğu orada aldı
İrfan Saraloğlu, Galatasaray'ın Amed'i yendiği maçın ardından soluğu orada aldı
21:19
“Seçimleri kaybeden Netanyahu yanlıları Meclis’i basabilir“ iddiası
"Seçimleri kaybeden Netanyahu yanlıları Meclis'i basabilir" iddiası
19:19
Fon iddialarıyla ilgili Taner Yıldız’dan zehir zemberek açıklama
Fon iddialarıyla ilgili Taner Yıldız'dan zehir zemberek açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 23:40:05. #7.13#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı, çocuk okul formasını boğulma ve yanık riski nedeniyle toplatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android