Ticaret Bakanlığı, çocuk okul formasını boğulma ve yanık riski nedeniyle toplatıyor

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, çocuklara yönelik bir okul formasının boğulma, yanık ve yaralanma riski taşıdığının tespit edildiğini açıkladı. Güvensiz olduğu belirlenen ürünün piyasaya arzı yasaklanırken, piyasadaki ürünlerin toplatılmasına karar verildi.

Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, toplantılmasına karar verilen ürüne ilişkin şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığımız Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında, çocuklara yönelik bir okul kıyafeti ürününün güvenli olmadığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde; ürünün boğulma, yanık ve yaralanma gibi ciddi riskler taşıdığı belirlenmiştir. Söz konusu ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı uygulanmıştır. Çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyor, güvensiz ürünlerin piyasada yer almasına izin vermiyoruz. Güvenli ürün, sağlıklı nesiller!"