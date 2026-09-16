Ticaret Bakanlığı çocuklar için riskli peluş anahtarlığı toplattı - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı çocuklar için riskli peluş anahtarlığı toplattı

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Ticaret Bakanlığı çocuklar için riskli peluş anahtarlığı toplattı
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Ticaret Bakanlığı, çocukların kullanımına yönelik bir peluş anahtarlıkta boğulma ve kimyasal yaralanma riski tespit ederek ürünün piyasaya arzını yasakladı ve toplatma kararı uyguladı. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, denetimlerin kararlılıkla süreceğini açıkladı.

TİCARET Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, standartlara aykırı olduğu ve çocuklar açısından risk taşıdığı tespit edilen anahtarlık için piyasadan toplatma kararı uygulandığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güvensiz ürünlere geçit vermiyoruz. Ticaret Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen ürün güvenliği denetimleri kapsamında, çocukların kullanımına yönelik bir peluş anahtarlıkta güvenlik mevzuatına aykırı unsurlar tespit edildi. Boğulma ve kimyasal yaralanma riski tespit edilen üründe yapılan incelemelerde; üründe, mevzuatta belirlenen sınırların üzerinde kimyasal madde bulunduğu, nikel salınımının izin verilen limitin üzerinde olduğu, TS EN 71-1 standardına göre yapılan çekme testinde etiket piminin koparak boğulmaya neden olabilecek küçük bir parça oluşturduğu tespit edilmiştir. Söz konusu ürün için 31 Ağustos 2026 tarihinde piyasaya arzın yasaklanması ve ürünlerin toplatılması tedbirleri uygulanmıştır. Çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA
Ticaret BakanlığıHalkla İlişkilerBekir KaplanGüvenlikGüncelSon Dakika

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