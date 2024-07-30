Ticaret Bakanlığı, e-ticaret firmalarını stok bilgisi konusunda uyardı - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı, e-ticaret firmalarını stok bilgisi konusunda uyardı

Ticaret Bakanlığı, e-ticaret yapan firmaların tüketici mağduriyetine yol açtığı gerekçesiyle stok bilgisine yer vermeme konusunda uyarıda bulundu. Bakanlık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) aracılığıyla üye firmaları bilgilendirmek için yazı yazdı. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği gereği, reklamlarda stok sınırı olan ürünlerde stok bilgisinin açıkça belirtilmesi zorunlu olduğu vurgulandı. Tüketici Hakları Derneği de şeffaflığın sağlanması ve tüketicilerin yanıltılmaması adına atılacak adımları takip edeceklerini belirtti.

30.07.2024 11:09
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Ticaret Bakanlığı, e-ticaret yapan firmalara, satışa sundukları ürünlerde stok bilgisine yer vermeyerek tüketici mağduriyetine yol açtıkları gerekçesiyle uyarıda bulundu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık, perakende ve e-ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren bazı satıcıların tüketicilere yönelik ticari reklam ve uygulamalarında sınırlı stokla satışa sundukları ürünlerle ilgili stok bilgisine yer vermeyerek tüketici mağduriyetine yol açmaları nedeniyle harekete geçti.

Tüketicilerin, gerek arama motorları aracılığıyla gerek doğrudan internet sitesi veya uygulamalar üzerinden herhangi bir stok sınırlaması bilgisi olmadan satışta olduğunu görüntülediği veya sepete ekleyebildiği ürünleri daha sonra stokta bulunmadığı gerekçesiyle satın alamadığı veya satın alma işlemi tamamlandıktan sonra teslim alamadığı tespit edildi.

Bakanlık tarafından, hem tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi hem de sektörün etkin şekilde işleyişinin sağlanması ve bir idari yaptırımla karşılaşılmaması için sektör temsilcilerinin üst meslek örgütü olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna (TESK) yazı yazılarak üye firmaların bilgilendirilmesi istendi.

Stok bilgisinin paylaşılması zorunlu

Bakanlık yazısında, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği uyarınca televizyon, afiş ve internet gibi mecralardan yayımlanan reklamlarda, satışa sunulan ürünle ilgili bir stok sınırı varsa stok adedine ilişkin bilginin tüketicilere açıkça verilmesinin zorunlu olduğuna işaret edildi. Bu bilgiye yer verilmemesinin mevzuata aykırılık olacağının belirtildiği yazıda, "Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaşması olarak kabul edilmiyor. 'Stok bilgisinin teslimat adresine göre değişebileceği' bilgisinin üyelik aşamasından önce sunulması gerekiyor." ifadesine yer verildi.

Yazıda, Bakanlık bünyesindeki Reklam Kurulunun, kendisine verilen yetki çerçevesinde ticari reklam ve haksız ticari uygulamalarla ilgili denetim yapmaya ve tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumaya devam ettiği vurgulandı.

"Dernek olarak takipçisi olacağız"

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç da e-ticaret sektöründe şeffaflığın sağlanmasının rekabet açısından önemli olduğunu belirtti.

Tüketicinin bilgi edinme hakkının satıcılar tarafından ihlal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Kılıç, "Televizyon, afiş ve internet gibi mecralar aracılığıyla yayımlanan reklamlarda, satışa sunulan ürünlerle ilgili stok sınırı varsa, bu bilginin açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Tüketicilerin yanıltılmaması ve aldatılmaması adına reklamların dürüst ve şeffaf şekilde hazırlanması büyük önem taşımaktadır." dedi.

Kılıç, e-ticaret firmalarının stok adedine ilişkin bilgileri net şekilde paylaşarak tüketicilere doğru bilgi sunması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Haksız rekabet ortamının oluşmaması için TOBB ve TESK gibi üst meslek örgütleri ile kamu işbirliğinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Dernek olarak tüketicilerimizin haklarını korumak ve daha adil bir ticaret ortamı oluşturmak adına atılacak adımların takipçisi olacağız. Tüketicilerimizin haklarına saygı gösterilmesi ve şeffaflık ilkesinin benimsenmesinin tüm sektörler için vazgeçilmez olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim."

Kaynak: AA

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