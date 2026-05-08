Ticaret Bakanlığı'ndan Kaçakçılıkla Mücadele Rekoru - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ticaret Bakanlığı'ndan Kaçakçılıkla Mücadele Rekoru

Ticaret Bakanlığı\'ndan Kaçakçılıkla Mücadele Rekoru
08.05.2026 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026'nın ilk 4 ayında 2.264 operasyonla 34 milyar TL değerinde kaçak eşya yakalandı.

TİCARET Bakanlığı, "2026 yılının ilk 4 ayında 2 bin 264 farklı operasyon gerçekleştiren Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza birimlerince, bir önceki döneme kıyasla yüzde 106 artışla 34 milyar 203 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri; uzmanlaşmış beşeri kadroları, yeni teknolojiye sahip sistemleri ve geliştirilmiş farklı analiz tekniklerini kullanarak yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini 2026 yılında da tüm ülke topraklarında hız kesmeden sürdürüyor. 2026 yılının ilk 4 ayında 2 bin 264 farklı operasyon gerçekleştiren Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza birimlerince, bir önceki döneme kıyasla yüzde 106 artışla 34 milyar 203 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi. 4 aylık toplamda; 9,2 ton uyuşturucu madde, 1 milyon 539 bin adet makine aksamı, 862 bin 643 adet elektrik elektronik eşya, 459 bin 539 adet tıbbi malzeme, tütün mamullerinden tarihi esere, akaryakıttan tekstil malzemesine kadar çok geniş bir yelpazede kaçak eşya yakalamasına imza atıldı" denildi.

Nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 216 artışla 572 farklı olayda 12 milyar 359 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Başarılı operasyonlar sonucunda; 1,9 ton uyuşturucu madde, 111 bin 625 adet tıbbi malzeme, 315 ton akaryakıt, 208 adet araç çok sayıda kaçak eşya yakalamasına imza atıldı. Cumhurbaşkanlığımızca 2026 yılının 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' ilan edilmesiyle üstlenilen sorumluluk bilinciyle; toplumun temeli olan aileyi merkeze alarak her türlü zararlı unsurdan korumak, güçlendirmek ve özellikle gelişim çağındaki çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik bütünlüğünü güvence altına almak amacıyla, Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz milletimizin sağlığı ve geleceği için kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat aralıksız ve kararlılıkla sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ticaret Bakanlığı'ndan Kaçakçılıkla Mücadele Rekoru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafasına saplanan satırla yürüyerek hastaneye gitti Kafasına saplanan satırla yürüyerek hastaneye gitti
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
MSB: YILDIRIMHAN 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip MSB: YILDIRIMHAN 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip
Bu nasıl gelenek Videoyu izleyenler ikiye bölündü Bu nasıl gelenek? Videoyu izleyenler ikiye bölündü
Kızılırmak kıyısında vahşet Belediye başkanı görünce çıldırdı Kızılırmak kıyısında vahşet! Belediye başkanı görünce çıldırdı
Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu

09:27
Marmaris Belediyesi’nden skandal karar Yüzücüler boş havuzda antrenman yaptı
Marmaris Belediyesi'nden skandal karar! Yüzücüler boş havuzda antrenman yaptı
09:22
Burcu Köksal, AK Parti’ye geçmesine neden olan olayı anlattı
Burcu Köksal, AK Parti’ye geçmesine neden olan olayı anlattı
08:28
Ankara Valiliği’nden vatandaşlara uyarı Duyunca panik yapmayın
Ankara Valiliği'nden vatandaşlara uyarı! Duyunca panik yapmayın
07:29
İBB’ye yeni operasyon Üst düzey isimler dahil 29 kişi gözaltına alındı
İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler dahil 29 kişi gözaltına alındı
06:52
Piyasalar diken üstünde Petrol 200 doları görebilir
Piyasalar diken üstünde! Petrol 200 doları görebilir
06:22
Hürmüz’de kritik saatler İran savaş gemilerini vurdu, ABD’den sert misilleme geldi
Hürmüz'de kritik saatler! İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 09:40:59. #7.13#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı'ndan Kaçakçılıkla Mücadele Rekoru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.