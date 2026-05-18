Ticaret Bakanlığı\'ndan Ödüllere Gümrük Muafiyeti

TİCARET Bakanlığı, uluslararası yarışmalarda kazanılan kupa, madalya ve benzeri ödüllerin Türkiye'ye girişinde gümrük muafiyeti ve kolaylaştırılmış işlem uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil ederek başarı elde eden vatandaşlar adına yurt dışından gönderilen ödül, kupa, madalya ve benzeri eşyanın gümrük işlemlerinin, ilgili mevzuat kapsamında kolaylaştırılmış usullerle yürütüldüğü belirtilerek, "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanmasına Dair 2009/15481 sayılı Kararın 65'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yerleşim yeri Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunan kişilere, herhangi bir alandaki faaliyetlerini takdir amacıyla yabancı ülkelerde verilen ve esas olarak sembolik nitelik taşıyan ödül, kupa, madalya ve benzeri eşya için gümrük muafiyeti uygulanmaktadır" denildi.

Açıklamada, sürecin işleyişine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası yarışmalarda kazanılan ödül, kupa, madalya ve benzeri eşya posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye'ye gönderilebilmektedir. Alıcı tarafından, söz konusu eşyanın uluslararası bir yarışmada kazanıldığını gösteren belge ve evrakların gümrük idaresine sunulmak üzere operatör hızlı kargo firmasına veya ilgili posta idaresine iletilmesi gerekmektedir. Gönderinin sembolik nitelik taşıması ve gayri ticari amaçlı olduğunun değerlendirilmesi halinde, eşya muafiyet kapsamında işlem görmektedir. Posta veya hızlı kargo yoluyla gelen gönderilerde gümrük beyanı, işlem süreçleri ve teslim işlemleri operatör hızlı kargo firması veya posta idaresi tarafından yerine getirilmektedir. Mevzuatta belirtilen şartların sağlanması halinde, söz konusu eşyanın serbest dolaşıma girişinde gümrük vergileri aranmamakta ve eşya alıcısına teslim edilmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, uluslararası platformlarda ülkemizi gururlandıran vatandaşlarımızın yanında olmaya ve tüm süreçleri mevzuat çerçevesinde hızlı, şeffaf ve kolaylaştırıcı bir anlayışla yürütmeye devam edeceğiz."