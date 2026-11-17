Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'nun mevzuata aykırı olduğu tespit edilen 119 dosyada durdurma cezası ve toplam 35,9 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması, yanıltıcı reklamların önlenmesi ve piyasalarda adil rekabet ortamının tesis edilmesi amacıyla mevzuat düzenlemeleri ile denetim ve ceza çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu kapsamda, bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu tarafından tüketicileri aldatan, bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar eden ve haksız rekabete yol açan reklamlar ile ticari uygulamalara yönelik incelemeler titizlikle gerçekleştirilmektedir. Reklam Kurulu'nun 12 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen 375 sayılı toplantısında 141 dosya karara bağlanmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda, mevzuata aykırı olduğu tespit edilen 119 dosya hakkında durdurma cezası uygulanırken toplam 35 milyon 866 bin 446 TL idari para cezası verilmesine karar verilmiştir. Görüşülen dosyalardan 22'sinde ise inceleme konusu tanıtımların mevzuata aykırı olmadığı değerlendirilmiştir" denildi.

GERÇEĞE AYKIRI İNDİRİM VAATLERİNE CEZA UYGULANDI

Reklam Kurulu'nun, kasım ayı toplantısında öne çıkan konulardan birinin de indirimli satış reklamları olduğu belirtilerek, "Yapılan incelemelerde, bir firmanın mağazasında satışa sunulan bütün ürünlerde tüm tüketicilere her gün yüksek oranlarda indirim uygulandığı yönünde reklamlar yayımladığı, ancak bu indirim vaatlerini gerçeğe uygun şekilde yerine getirdiğini ispatlayamadığı tespit edilmiştir. Tüketicilerde sürekli ve yüksek oranlı indirim yapıldığı algısı oluşturarak satın alma kararlarını etkileyen söz konusu reklamların yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilmiştir. Bu kapsamda ilgili firma hakkında 5 milyon TL idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verilmiştir. On milyonlarca tüketiciyi yakından ilgilendiren mobil iletişim sektöründeki tarife ve taahhüt sürelerine ilişkin tanıtımlar, Ticaret Bakanlığı tarafından yakından takip edilmektedir. Reklam Kurulu tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, mobil telefon tarifelerinin '12 ay' veya '12 fatura dönemi' gibi ifadelerle tanıtılmasına rağmen fiili taahhüt sürelerinin tüketicilerin makul beklentilerini karşılamadığı belirlenmiştir. Yapılan değerlendirmelerde, tüketicilerin abonelik başlangıcından itibaren bir yıl boyunca aynı tarifeden yararlanacakları beklentisiyle işlem gerçekleştirdikleri, ancak fatura kesim tarihine bağlı olarak yalnızca bir günlük kullanımın dahi ayrı bir fatura dönemi kabul edilebildiği ve bu nedenle taahhüt süresinin fiilen bir aya yakın kısalabildiği tespit edilmiştir. Tüketicilere sunulan süre algısı ile hizmetin fiili taahhüt süresi arasındaki farklılığın aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilerek söz konusu tanıtımlar hakkında durdurma cezası uygulanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Tüketicilerin alışveriş kararlarını etkileyen taksitlendirme imkanlarına ilişkin tanıtımların da Reklam Kurulu'nun inceleme başlıkları arasında yer aldığı kaydedilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"İlgili mevzuat uyarınca, taksitlendirme kısıtlamasına tabi ürünlerle taksitlendirme yapılabilen ürünlerin aynı alışveriş kapsamında birlikte satın alınması halinde alışverişin tamamına taksit uygulanması mümkün bulunmamaktadır. Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemede, bir firmanın mağaza içerisinde gerçekleştirdiği taksit imkanına ilişkin tanıtımlarda, söz konusu ürünlerin aynı alışveriş kapsamında birlikte satın alınması durumunda taksitlendirme yapılamayacağına ilişkin bilgilendirmeye yer verilmediği tespit edilmiştir. Tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bu eksik bilgilendirmeler nedeniyle ilgili reklamlar hakkında durdurma cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Elektronik ticaret ortamında ürünlere yönelik yorumlar ve puanlamalar, tüketicilerin satın alma kararlarında önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle tüketici değerlendirmelerinin güvenilir, şeffaf ve doğru bilgilendirmeye dayalı şekilde sunulması Bakanlığımızın öncelikli denetim alanları arasında bulunmaktadır. Reklam Kurulu tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, bir elektronik ticaret pazaryerinde satışa sunulan çeşitli ürünlere yönelik yurt dışından yüksek sayıda yıldız ve puanlama şeklinde değerlendirme yapıldığı, ancak söz konusu değerlendirmelerin yurt dışından gerçekleştirildiğine ilişkin tüketicilere herhangi bir bilgilendirme sunulmadığı tespit edilmiştir. Tüketici memnuniyeti, tüketim eğilimleri ve alışkanlıklarının ülkeler arasında farklılık gösterebileceği dikkate alınarak, değerlendirmelerin kaynağına ilişkin bu eksikliğin tüketicilerin satın alma tercihlerini yanıltabilecek nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır. Söz konusu uygulama haksız ticari uygulama olarak değerlendirilerek ilgili dosya hakkında idari ceza uygulanmasına karar verilmiştir. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması, aldatıcı ve yanıltıcı reklamların önlenmesi ve piyasalarda adil rekabet şartlarının sağlanması amacıyla denetim ve ceza faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir."