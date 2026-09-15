Ticaret Bakanlığı velileri güvenli ve bilinçli kırtasiye alışverişine davet etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ticaret Bakanlığı velileri güvenli ve bilinçli kırtasiye alışverişine davet etti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılında kırtasiye alışverişlerinin güvenli ürünlerle ve güvenilir satış noktalarından yapılması gerektiğini bildirdi. Bakanlık, velileri üretici-ithalatçı bilgisi, yaş uyarıları ve fiş kontrolü konusunda uyararak güvenli ve bilinçli alışverişe davet etti.

Ticaret Bakanlığı, kırtasiye alışverişlerinin güvenli ürünlerle ve güvenilir satış noktalarından yapılmasının çocukların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altına almak için büyük önem taşıdığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, güvenli okul alışverişinin bilinçli tercihle başladığı ifade edildi.

Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte çocuklar için yeni bir dönemin başladığı vurgulanan açıklamada, "Bu dönemde kırtasiye alışverişlerimizi güvenli ürünlerden ve güvenilir satış noktalarından yana yapmak, çocuklarımızın sağlığını korumak ve tüketici haklarımızı güvence altına almak açısından büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, çocukların sağlığı ve güvenliği için güvenilir satış noktalarının tercih edilmesi, ürünlerde üretici-ithalatçı bilgisi, kullanım talimatı, yaş uyarıları ve gerekli işaretlerin bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekilerek, alışverişlerde belge ve fişlerin alınmasının, şüpheli, kaynağı ve bilgileri belli olmayan ürünlerden uzak durulmasının önem taşıdığı kaydedildi.

Güvenli ürünün bilinçli tüketiciyle buluştuğunun unutulmaması gerektiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak çocuklarımızın sağlığını ve tüketicilerimizin haklarını korumak için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, velilerimizi güvenli ve bilinçli alışveriş yapmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ticaret Bakanlığı velileri güvenli ve bilinçli kırtasiye alışverişine davet etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet hastanesine operasyon Doktorlar dahil 15 gözaltı Devlet hastanesine operasyon! Doktorlar dahil 15 gözaltı
Sivas’ta kaybolan 11 aylık bebeğe ilişkin yayın yasağı getirildi Sivas'ta kaybolan 11 aylık bebeğe ilişkin yayın yasağı getirildi
Güney Afrika’da zincirleme trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti Güney Afrika'da zincirleme trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti
Cava Denizi’nde facia: Virgo Transport 8 feribotundan 107 kişi kurtarıldı Cava Denizi'nde facia: Virgo Transport 8 feribotundan 107 kişi kurtarıldı
Çöp evden 1 ton atık çıktı Komşular kötü kokuya dayanamayınca ortaya çıktı Çöp evden 1 ton atık çıktı! Komşular kötü kokuya dayanamayınca ortaya çıktı
Endonezya’daki Semeru Yanardağı’nda 3 kez patlama meydana geldi Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nda 3 kez patlama meydana geldi

10:17
Vatandaş isyanda 1 litre suyu 380 liraya satıyorlar
Vatandaş isyanda! 1 litre suyu 380 liraya satıyorlar
10:16
Bu şike değil de ne Savunmacı izledi, kaleci şuta bile uçmadı
Bu şike değil de ne? Savunmacı izledi, kaleci şuta bile uçmadı
10:02
Bu ülkenin futbolunda kaos bitmiyor Şikeyi gözyaşlarıyla anlattı
Bu ülkenin futbolunda kaos bitmiyor! Şikeyi gözyaşlarıyla anlattı
09:20
Gıda tedarik firmalarına operasyon 41 dağıtıcı şirketin 41 yöneticisine gözaltı
Gıda tedarik firmalarına operasyon! 41 dağıtıcı şirketin 41 yöneticisine gözaltı
09:14
Raci Şaşmaz’dan bomba Osman Sınav itirafı Yılların gizemi çözüldü
Raci Şaşmaz'dan bomba Osman Sınav itirafı! Yılların gizemi çözüldü
08:34
Sürücüler güne dev zamla uyandı Motorin 100 TL sınırına dayandı
Sürücüler güne dev zamla uyandı! Motorin 100 TL sınırına dayandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 10:37:15. #.0.2#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı velileri güvenli ve bilinçli kırtasiye alışverişine davet etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement