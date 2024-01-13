 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Dolandırıcılık çetesine operasyon: 46 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Dolandırıcılık çetesine operasyon: 46 kişi gözaltına alındı

Ticaret siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 46 kişiden işlemleri tamamlanan 41 kişi adliyeye sevk edildi. Tutuklanan 33 kişi cezaevine gönderilirken, 4 kişi serbest bırakıldı ve 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dolandırıcılık çetesine operasyon: 46 kişi gözaltına alındı
13.01.2024 - 01:55,  Güncelleme: 01:57
Abone Ol

ticaret siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 46 kişiden işlemleri tamamlanan 41 kişi adliyeye sevk edildi. Gün içerisinde çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, işlemleri tamamlanan 2 şüpheliyi daha adli makamlara sevk etti. Adliyeye sevk edilen toplam 43 kişiden 33'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 4'ünün Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı, 6 şüphelinin ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

Dinçer AKBİR/ KOCAELİ,

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Dolandırıcılık, Tutuklama, Cezaevi, Gözaltı, Suç, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dolandırıcılık çetesine operasyon: 46 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


02:00
Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı
01:14
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan şehit askerlerimiz için başsağlığı mesajı Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan şehit askerlerimiz için başsağlığı mesajı
00:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı yapılacak
23:33
9 askerimizin şehit olmasının ardından CHP MYK olağanüstü toplanıyor 9 askerimizin şehit olmasının ardından CHP MYK olağanüstü toplanıyor
23:33
AK Parti'nin hafta sonu yapacağı aday tanıtım toplantısı ertelendi AK Parti'nin hafta sonu yapacağı aday tanıtım toplantısı ertelendi
23:21
İçişleri Bakanı: Terör örgütünü öven hesaplara yasal işlem başlatılacak İçişleri Bakanı: Terör örgütünü öven hesaplara yasal işlem başlatılacak
22:24
İletişim Başkanlığından vatandaşlara şehit haberleri uyarısı: Yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim İletişim Başkanlığından vatandaşlara şehit haberleri uyarısı: Yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim
22:05
9 askerimizin şehit olması sonrası siyasilerden art arda başsağlığı mesajı 9 askerimizin şehit olması sonrası siyasilerden art arda başsağlığı mesajı

Son Dakika
02:00 Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı
01:14 Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan şehit askerlerimiz için başsağlığı mesajı
00:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı yapılacak
23:33 9 askerimizin şehit olmasının ardından CHP MYK olağanüstü toplanıyor
23:33 AK Parti'nin hafta sonu yapacağı aday tanıtım toplantısı ertelendi
23:21 İçişleri Bakanı: Terör örgütünü öven hesaplara yasal işlem başlatılacak
22:24 İletişim Başkanlığından vatandaşlara şehit haberleri uyarısı: Yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim
22:05 9 askerimizin şehit olması sonrası siyasilerden art arda başsağlığı mesajı
21:52 Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerimiz şehit oldu
21:31 İran'ın TÜPRAŞ'ın petrolünü taşıyan gemiye düzenlediği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 03:05:51. #1.13#
SON DAKİKA: Dolandırıcılık çetesine operasyon: 46 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement