Ticari Taşıtlarda Yeni Düzenleme

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İçişleri Bakanlığınca, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Karayolu Taşıma Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Belediye Kanunu kapsamında ticari olarak yolcu taşımacılığında kullanılan M2 ve M3 sınıfı taşıtlar, belediyelere ait veya belediyeler tarafından yetkilendirilen toplu taşıma taşıtları ile taksi ve taksi dolmuşlarda araç takip ve kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu teçhizatı bulundurma şartı, taşıtların 1 Temmuz 2025 tarihinden sonraki ilk muayenelerine kadar aranmayacak.