Tiflis Cuma Camisi'nde Kadir Gecesi programı düzenlendi

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Cuma Camisi'nde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.
Tiflis'teki Müslümanlar, Kadir Gecesi dolayısıyla Tiflis Cuma Camisi'ne akın etti. Cami İmamı Şirhan Çobanov'un yönettiği Kadir Gecesi programına katılan Müslümanlar camiyi doldurdu.
Camide saf tutan Müslümanlar, yatsı ve teravih namazının ardından dua ederek Kur'an-ı Kerim tilaveti ile Mevlid-i Şerif ve ilahileri dinledi.
Programa Gürcüler, Gürcistan'da yaşayan Türkler, Azerbaycan asıllı Gürcistan vatandaşları ile farklı etnik kökenlerden Müslümanlar katıldı.
Camiden çıkan Müslümanlara çeşitli ikramlar sunuldu.
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Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'te Kadir Gecesi'nde camiler dolup taştı. Vatandaşlar teravih namazı kıldı ve dualara eşlik etti. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Bursa'da 500 Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Eskişehir'de Kurşunlu Külliyesi, Reşadiye Camisi ve İlahiyat Camisi gibi camilerde cemaat yoğunluğu yaşandı. Balıkesir'de Zağnos Paşa Camisi avlusunda iftar programı düzenlendi. Bilecik'te ise Kayı Boyu Camii'nde vaaz verildi ve Sakal-ı Şerif ziyareti yapıldı.
Diyarbakır, Elazığ, Batman, Bingöl, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Programlarda namaz kılındı, mevlit okundu ve ilahiler seslendirildi. Vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.
Adana'nın Seyhan ilçesinde, Ahmet Kartepe isimli genç, motosikletli şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucunda ağır yaralanan genç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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