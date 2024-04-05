Tiflis Cuma Camisi'nde Kadir Gecesi programı düzenlendi

Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'te Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'te Kadir Gecesi'nde camiler dolup taştı. Vatandaşlar teravih namazı kıldı ve dualara eşlik etti. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Bursa'da 500 Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Eskişehir'de Kurşunlu Külliyesi, Reşadiye Camisi ve İlahiyat Camisi gibi camilerde cemaat yoğunluğu yaşandı. Balıkesir'de Zağnos Paşa Camisi avlusunda iftar programı düzenlendi. Bilecik'te ise Kayı Boyu Camii'nde vaaz verildi ve Sakal-ı Şerif ziyareti yapıldı.