Tiflis'te 55 çocukta gıda zehirlenmesi şüphesi, 7 kamu kreşinde eğitime ara verildi

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 55 çocukta gıda zehirlenmesi bulgularına rastlanmasından dolayı 7 kamu kreşindeki eğitim sürecinin geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

Tiflis Kreş Yönetim Ajansına ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, başkentin farklı kamu kreşlerindeki bazı çocuklarda ateş yükselmesi, mide bulantısı ve kusma gibi belirtilerin tespit edildiği belirtildi.

Çocukların ailelerinin hastanelere başvurduğu kaydedilen açıklamada, "salgın risklerine karşı korunmak amacıyla" 7 kreşteki eğitim sürecinin geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

Tiflis'teki diğer 183 kamu kreşinin faaliyetlerinin sürdüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ajans, Tiflis Epidemiyolojik Gözetim Servisi, Ulusal Gıda Ajansı, Gürcistan Maliye Bakanlığı Soruşturma Servisi ve Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi de dahil olmak üzere ilgili tüm kurumlarla birlikte gerekli tüm önlemleri alıyor."

Gıda malzemeleri aynı firma tarafından sağlanıyor

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tiflis'te bazı kreşlerde çocukların gıdadan zehirlenmesi şüphesi üzerine başlatılan soruşturma sürecini değerlendirdi.

Başkentteki kamu kreşlerine yemek ve ilgili hizmetlerin aynı firma tarafından sağlandığını belirten Kobakhidze, şu şekilde konuştu:

"Önemli olan, ilgili kurumların sebebin ne olduğunu, belirli bir firmanın veya şirketlerin suçlu olup olmadığını tespit etmesidir. Bu durumda sorumluluk da ortaya çıkacak ama soruşturmanın önüne geçmeyelim. Bu konu araştırılmalı, ancak o zaman somut bir yorum yapabileceğiz."

Yerel basında yer alan haberlere göre, Tiflis'in farklı kreşlerinde 55 çocukta ve bir kreş görevlisinde zehirlenme belirtileri tespit edildi.