Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları tarafından Tiflis'te "Kültür Harmanı Şiir Programı" düzenlendi.

TMV Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarından yetkililerin AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, program Tiflis Devlet Konservatuvarı binasında gerçekleştirildi.

Dört farklı dilde şiirlerin yorumlandığı ve eserlerin seslendirildiği etkinlikte konuşan TMV Gürcistan Ülke Temsilcisi Dr. Faruk Tekşen, programı ikinci kez düzenlediklerini belirterek, gençleri sanat ve edebiyatla buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Tekşen, şiirin derinlik ve keşif gerektiren bir alan olduğunu vurgulayarak, programa katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği 3. Katibi Hasan Muratoğlu da farklı kültürlerin bir araya geldiği etkinliğin önemine değinerek, şiirin Türk kültüründeki güçlü yerine dikkati çekti ve öğrencilerin kültür elçileri olduğunu dile getirdi.

Programın onur konuğu Gürcü şair, akademisyen ve tercüman Giorgi Lobzhanidze ise programa davet edildiği için teşekkür ederek, TMV öğrencilerinin Türkiye ile Gürcistan arasındaki tarihi ve kültürel bağları kuvvetlendirdiğini vurguladı.