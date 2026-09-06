TİGEM, 26 safkan Arap koşu tayını 28 Eylül'de e-ihaleyle satacak - Son Dakika
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TİGEM, 26 safkan Arap koşu tayını 28 Eylül'de e-ihaleyle satacak

TİGEM, 26 safkan Arap koşu tayını 28 Eylül\'de e-ihaleyle satacak
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TİGEM Sultansuyu Tarım İşletmesi, 26 safkan Arap koşu tayını elektronik ihale yöntemiyle satışa çıkaracak. İhale 28 Eylül'de başlayıp 2 Ekim'de sona erecek ve taylar Malatya Akçadağ'daki işletmede görülebilecek; katılımcıların tay başına 100 bin lira geçici teminat yatırması gerekiyor.

(ANKARA) - TİGEM Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 26 safkan Arap koşu tayını elektronik ihale yöntemiyle satışa çıkaracak. İhale, 28 Eylül'de başlayacak ve 2 Ekim'de sona erecek.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nün 26 safkan Arap koşu tayınının satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre, özellikleri TİGEM E-Tay Satış Platformu'nda belirtilen 26 safkan Arap koşu tayı, elektronik ihale yöntemiyle satılacak. İhale, 28 Eylül 2026'da başlayacak ve 2 Ekim 2026'da sona erecek. Taylara göre belirlenen başlangıç ve bitiş saatleri, E-Tay Satış Platformu üzerinden duyurulacak.

Alıcılar, tayların özelliklerine TİGEM'in internet sitesi ile E-Tay Satış Platformu üzerinden ulaşabilecek. Taylar, ihale tarihinden bir hafta önce başlayarak ihale tarihine kadar Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde görülebilecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin E-Tay Satış Platformu'na üye olması ve tay başına 100 bin lira geçici teminat yatırması gerekecek.

Kaynak: ANKA

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Akçadağ, Malatya, Güncel, Eylül, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİGEM, 26 safkan Arap koşu tayını 28 Eylül'de e-ihaleyle satacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: TİGEM, 26 safkan Arap koşu tayını 28 Eylül'de e-ihaleyle satacak - Son Dakika
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