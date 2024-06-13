TİGEM, 73 safkan Arap koşu tayını açık artırmayla satışa çıkarıyor - Son Dakika
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TİGEM, 73 safkan Arap koşu tayını açık artırmayla satışa çıkarıyor

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 73 safkan Arap koşu tayının satışını gerçekleştirecek. İhale, 30 Temmuz Salı günü saat 13.00'te Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünün ihale salonunda düzenlenecek. Geçici teminat tutarı tay başına 50 bin lira olarak belirlendi. İhale şartnamesi, TİGEM'de ve Karacabey Tarım İşletmesinde görülebilecek.

13.06.2024 08:33
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 73 safkan Arap koşu tayı satışı gerçekleştirecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre, 73 safkan Arap koşu tayı tek tek açık artırma usulüyle satılacak.

İhale, 30 Temmuz Salı günü saat 13.00'te Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünün ihale salonunda düzenlenecek. Geçici teminat tutarı tay başına 50 bin lira olarak belirlendi.

İhale şartnamesi, TİGEM'de ve Karacabey Tarım İşletmesinde görülebilecek.

Kaynak: AA

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Karacabey, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİGEM, 73 safkan Arap koşu tayını açık artırmayla satışa çıkarıyor - Son Dakika

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