TİGEM arazisindeki büyük yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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TİGEM arazisindeki büyük yangın kontrol altına alındı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki TİGEM'e ait ekili arazide yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı ancak vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Hasar tespit çalışmaları ise yarın yapılacak.

10.06.2024 02:34
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TİGEM arazisindeki büyük yangın kontrol altına alındı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki TİGEM'e ait ekili arazide yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Gümüşsu mevkisinde yaşandı. İddiaya göre, yıldırım düşmesi sonucu buğday ekili arazide yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın nedeniyle Şanlıurfa merkez ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre köylerde yaşayan vatandaşlar da kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşlar ve ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgedeki hasar tespit çalışmalarının ise yarın gerçekleştirileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel TİGEM arazisindeki büyük yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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