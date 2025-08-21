TİGEM'in Tay Satışından 25 Milyon Lira Gelir - Son Dakika
TİGEM'in Tay Satışından 25 Milyon Lira Gelir

21.08.2025 18:19
TİGEM, 58 tay satışından 25 milyon 225 bin lira gelir elde etti. En yüksek fiyat 1.370.000 lira.

TİGEM, ihale usulü ile 58 tayın satışından 25 milyon 225 bin lira gelir elde etti.

Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünde düzenlenen ihalede, 69 Arap koşu tayı açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.

İhalede "Zergüzüm Tay" adlı erkek tay, e-satış yöntemiyle 1 milyon 370 bin liraya alıcı buldu.

Bu tayı 1 milyon 320 bin lira bedelle "Güneşçeker" adlı dişi tay ve 1 milyon 190 bin ile "Kestel Yiğidi" adlı erkek tay takip etti.

11 tay alıcı bulamazken satışı yapılan 58 taydan 25 milyon 225 bin lira gelir elde edildi.

Kaynak: AA

Karacabey, Ekonomi, Finans, Güncel, Tarım, Son Dakika

