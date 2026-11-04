Tigray Barış Güçleri, Tigray'da bir isyancı liderini öldürdü, 2'sini yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tigray Barış Güçleri, Tigray'da bir isyancı liderini öldürdü, 2'sini yakaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Etiyopya'da federal orduyla birlikte hareket eden Tigray Barış Güçleri, Tigray bölgesindeki çatışmalarda bir isyancı liderini öldürdü ve 2 kişiyi yakaladı. Wazema Radyosu'na göre hükümet güçleri, komşu Amhara bölgesindeki Wuchale kasabasını Fano isyancılarından geri aldı.

Etiyopya'da federal orduyla hareket eden??????? Tigray Barış Güçleri (TPF), Tigray bölgesinde çıkan çatışmalarda bir isyancı lideri öldürdü, 2'sini yakaladı.

Yerel basındaki habere göre, ordu ve TPF ile çatışan isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) liderlerinden Semere Teklu, Tigray'ın doğusundaki Bizet bölgesinde çıkan çatışmalarda öldürüldü.

Çatışmalarda TPLF liderlerinden Hailesilassie Asefa ve örgütün lojistik sorumlusu olduğu belirtilen Kahsay Teklu ile bazı silahlı kişiler yakalandı.

Öte yandan özel yayın kuruluşu Wazema Radyosu, hükümet güçlerinin, komşu Amhara bölgesindeki Wuchale kasabasını Fano isyancılarından geri aldığını duyurdu.

Tigray'da yerel seçimlere adaylık kısıtlaması

Etiyopya hükümeti, 16 Ekim'de Tigray'da federal yönetimin gözetiminde görev yapacak yeni bir geçici yönetim atadı. Altı ay görev yapması planlanan yönetimin bu süre içinde yerel seçimleri düzenlemesi öngörülüyor.

Seçimler öncesi adaylık koşullarını belirleyen geçici yönetim, yasa dışı olarak nitelendirilen TPLF'nin daha önce çatışmalara katılan üyelerinin yerel yönetim görevlerine aday olmalarını yasakladı. Adayların siyasi parti üyesi olmaması da şart koşuldu.

Yeni yönetim, TPLF ile federal güçler arasında çatışmaların yeniden başlamasının ardından bölgede güvenliği sağlamak ve seçim sürecini hazırlamakla görevlendirildi.

Kaynak: AA
EtiyopyaPolitikaHükümetGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD’de Trump’a büyük şok 2 yılda haritanın rengi değişti ABD'de Trump'a büyük şok! 2 yılda haritanın rengi değişti
Selahattin Demirtaş’ın yargılandığı davada yeni gelişme Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davada yeni gelişme
Sarıgül’ün yatak odasında ne var O görüntü yeniden gündemde Sarıgül'ün yatak odasında ne var? O görüntü yeniden gündemde
Neymar’dan ikiz kardeşlere skandal üçlü ilişki teklifi Neymar'dan ikiz kardeşlere skandal üçlü ilişki teklifi
Tarihi kazıda şaşırtan keşif Üzerinde bakın ne yazıyor Tarihi kazıda şaşırtan keşif! Üzerinde bakın ne yazıyor
DSP Genel Başkanı Aksakal’dan emekli maaşına büyük artış çağrısı İşte istenen rakam DSP Genel Başkanı Aksakal'dan emekli maaşına büyük artış çağrısı! İşte istenen rakam
14:17
Deniz Baysal’ın oynadığı reklam filminde “sütyen“ krizi
Deniz Baysal'ın oynadığı reklam filminde "sütyen" krizi
13:59
Magazin dünyasında sürpriz aşk iddiası İlk hamle milli futbolcudan geldi
Magazin dünyasında sürpriz aşk iddiası! İlk hamle milli futbolcudan geldi
13:53
Ahmet Nazif Zorlu’ya son veda Eşinin iki kelimesi kahretti
Ahmet Nazif Zorlu'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti
13:49
Burak Özçivit’in yeni dizisindeki şiddet sahnesi fragmandan kaldırıldı
Burak Özçivit'in yeni dizisindeki şiddet sahnesi fragmandan kaldırıldı
13:14
Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
13:11
Fenerbahçe’de son dakika Emre Belözoğlu’ndan sürpriz karar
Fenerbahçe'de son dakika! Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 14:32:32. #7.12#
SON DAKİKA: Tigray Barış Güçleri, Tigray'da bir isyancı liderini öldürdü, 2'sini yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android