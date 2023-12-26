 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TİKA, Afganistan'daki devlet okullarına sıra ve masa desteği sağladı - Son Dakika
Üye Girişi

TİKA, Afganistan'daki devlet okullarına sıra ve masa desteği sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Belh ve Sar-e Pol vilayetlerindeki devlet okullarına 500 takım sıra ve masa desteği sağladı. Yardımların teslimi için düzenlenen törenlerde, Afganistan yetkilileri TİKA'nın eğitim altyapısının iyileştirilmesine yönelik desteklerini takdirle karşıladı.

TİKA, Afganistan\'daki devlet okullarına sıra ve masa desteği sağladı
26.12.2023 - 18:13,
Abone Ol

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyindeki Belh ve Sar-e Pol vilayetlerindeki devlet okullarına 500 takım sıra ve masa desteğinde bulundu.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, her iki vilayette dörder olmak üzere toplam 8 okula 500 takım sıra ve masa desteğinde bulunulduğu belirtildi.

Yardımların teslimi için düzenlenen törenlerde konuşan Belh Eğitim Müdürü Elhafız Muhammed Naim Belhi ile Sar-e Pol Eğitim Müdürü Mevlevi Muhammed Rahmani, Afganistan'ın eğitim altyapısının iyileştirilmesi konusunda TİKA'nın sağladığı destekleri överek TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi Koordinatörü Mikail Taşdemir de TİKA'nın şu ana kadar birçok okulun tadilatını üstlendiğini, derslik inşa ettiğini, bazı okulların ihtiyaç duyduğu teçhizatı temin ettiğini ve birçok öğrenciye eğitim malzemesi desteği sunduğunu aktardı.

Taşdemir, söz konusu sıra ve masa desteği ile 20 bin öğrencinin eğitim kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini belirterek eğitim alanında imkanların geliştirilmesine yönelik projelere destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Afganistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA, Afganistan'daki devlet okullarına sıra ve masa desteği sağladı - Son Dakika


18:07
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı' eğitimlerine başladı Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı" eğitimlerine başladı
17:55
Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti
17:26
İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi
17:25
Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi
17:04
MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu
16:50
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29
Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16
Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama

Son Dakika
18:07 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı" eğitimlerine başladı
17:55 Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti
17:26 İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi
17:25 Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi
17:04 MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu
16:50 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29 Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16 Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama
15:56 DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir
15:35 Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 19:09:38. #1.11#
SON DAKİKA: TİKA, Afganistan'daki devlet okullarına sıra ve masa desteği sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement