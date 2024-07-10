TİKA, Arnavutluk'ta gençlere arıcılık eğitimi veriyor - Son Dakika
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TİKA, Arnavutluk'ta gençlere arıcılık eğitimi veriyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arnavutluk'un Korçe bölgesinde tarımda gençlerin teşviki ve modern arıcılığın desteklenmesi amacıyla Korçe İl Konsey Başkanlığı ile işbirliği protokolü imzaladı. Proje kapsamında, ekonomik durumu kötü olan ve üniversite eğitimi alamamış gençlere 3 hafta arıcılık eğitimi verilecek ve kursiyerlere arı kovanları ve temel arıcılık ekipmanları sağlanacak. Proje ile meslek edinme, göçün önlenmesi, bölgedeki arıcılık sektörünün desteklenmesi ve bal üretiminin geliştirilmesi hedefleniyor.

10.07.2024 17:00
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Arnavutluk'un Korçe bölgesinde tarımda gençlerin teşviki ve modern arıcılığın desteklenmesi amacıyla Korçe İl Konsey Başkanlığı ile işbirliği protokolü imzalandı ve bu konudaki projenin ilk aşaması olan eğitim süreci başlatıldı.

TİKA'dan verilen bilgiye göre, Korçe Valiliği binasında düzenlenen törende, Korçe İl Konseyi Başkanı Erjon Nexhipi ve TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata, proje için işbirliği protokolü imzalayarak eğitim sürecinin açılışını yaptı.

Açılış programına Korçe Fan S. Noli Üniversitesi Profesörü Nevruz Zeka, Korçe Arıcılar Derneği Başkanı Kledian Kosturi, Korçe İl Konseyi çalışanları ve eğitim alacak genç kursiyerler katıldı.

Bu kapsamda, Korçe şehrinden ve şehre bağlı 6 belediyeden özellikle ekonomik durumu iyi olmayan, belediyeden yardım alarak geçinen ve üniversite eğitimi alamamış kişilerden seçilen 7'si kadın ve 23'ü erkek toplam 30 gence söz konusu proje ile 3 hafta arıcılık eğitimi verilecek.

Eğitim süreci boyunca kursiyerlere birer adet arı kovanı ve temel arıcılık ekipmanları TİKA tarafından sağlanacak. Teorik ve pratik eğitimlerin ardından 6 haftalık izleme döneminin sonunda her katılımcıya dört arı kovanı daha verilecek. Süreçte toplamda 150 arı kovanı ve temel arıcılık ekipmanları kursiyerlere dağıtılacak.

Proje ile ekonomik durumu kötü olan ve üniversite eğitimi alamamış gençlerin meslek edinmesi, göçün önlenmesi, bölgedeki arıcılık sektörünün desteklenmesi ve bal üretiminin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Arnavutluk'un güneyinde yer alan ve ülkenin en kalabalık yedinci şehri olan Korçe'de arıcılık önemli bir geçim kaynağı olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA, Arnavutluk'ta gençlere arıcılık eğitimi veriyor - Son Dakika

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