Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, gençlerin TİKA'nın çalışmalarının merkezinde yer aldığına dikkati çekerek "Gençler eğitimlerini sürdürebildiklerinde, bir meslek öğrenebildiklerinde ve kendi ülkelerinde bir gelecek inşa edebildiklerinde istikrarlı bir toplumun ve kalıcı barışın temellerinin atılmasına katkıda bulunurlar." dedi.

TİKA Başkanı Eren, İstanbul'da düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu Al Sharq Forum 2026'da konuştu.

Kıtaların ve medeniyetlerin buluştuğu İstanbul'da, 10. Al Sharq Forum Konferansı'nda bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Eren, etkinliğin düzenlenmesine katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Eren, konferansın teması olan "Vakit Şark Vakti" ifadesine işaret ederek küresel siyasi ve ekonomik güç dengeleri değişirken bölgenin geleceğinin ekonomik vizyon ve kararlılık ile şekillendirilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin kalkınma işbirliğini her zaman bir ortaklık olarak gördüğünü kaydeden Eren, "Hem medeniyet mirasımız hem de tutumlarımıza yön veren ilkeler, kalkınma diplomasisine yaklaşımımızı şekillendirmektedir. Bu yaklaşımın merkezine insan onurunu koyuyoruz. Toplumlarımızın birbirlerini destekleyebilmesi ve birlikte bir gelecek inşa edebilmesi için karşılıklı saygı anlayışıyla çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Eren, TİKA'nın yürüttüğü faaliyetlere işaret ederek "TİKA, 1992'den bu yana 170'ten fazla ülkede 35 bini aşkın proje ve faaliyet gerçekleştirmiştir. 53 ülkedeki 57 program koordinasyon ofisimiz aracılığıyla yürüttüğümüz çalışmalar Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Orta Doğu'dan Afrika ve Latin Amerika'ya kadar uzanmaktadır." diye konuştu.

"Gençler, TİKA'nın çalışmalarının merkezinde yer almaktadır"

Bu çalışmalara üç ilkenin yön verdiğini kaydeden Eren, her toplumun kendine özgü kimliğine, kültürel geleneklerine ve çeşitliliğine saygı duyduklarını belirtti.

Eren, "Bölgemizin etnik, dilsel ve kültürel çeşitliliği bazen bir kırılganlık kaynağı olarak görülüyor. Aslında bu, en büyük güçlerimizden biridir." ifadesini kullandı.

TİKA olarak bölgenin çeşitliliğini kucaklayan ve her topluluğu kapsayan bir kalkınma diplomasisi yürüttüklerini aktaran Eren, bu taahhütlerini dünyanın dört bir yanında hayata geçirdiklerini vurguladı.

Lübnan, Afrika, Filipinler ve Balkanlar'da yürüttükleri faaliyetleri örnek gösteren Eren, şu değerlendirmede bulundu:

"Paylaştığımız medeniyet, yüzyıllar boyunca süren bilgi, ticaret ve kültür alışverişinden doğmuştur. Bu medeniyet, dünyaya dikkate değer bir miras bırakmıştır. Bugün görevimiz, geleceğimizi birlikte inşa ederken bu mirastan yararlanmaktır. Gençler, bu dönüşümün merkezinde yer almaktadır. Al Sharq Forum ile ortaklığımız da bunun uygulamada ne anlama geldiğini ortaya koymaktadır."

Eren, 2016-2023 yıllarında gençlik konferanslarını, liderlik eğitimlerini ve eğitim kamplarını kapsayan dört projeye katkıda bulunmaktan memnuniyet duyduklarını söyleyerek bu girişimlerin, 17 ülkeden gençlere birbirlerini tanıma, ortak sorunlarını tartışma ve gelecekte birlikte çalışmalarına olanak sağlayacak ilişkiler kurma fırsatı sunduğunu kaydetti.

Gençlerin kaliteli eğitime erişmelerine, bilgi ve becerilerini geliştirmelerine, bu becerileri üretken bir şekilde kullanmalarına ve kendi ülkelerinin kalkınmasında aktif rol oynamalarına yardımcı olduklarını dile getiren Eren, şunları kaydetti:

"Bölgemiz, dünyanın en genç ve en dinamik nüfuslarından birine sahiptir. Bunun kalıcı bir stratejik avantaja dönüşebilmesi için gençlerin kaliteli eğitime, istihdam fırsatlarına ve paylaşabilecekleri bir gelecek vizyonuna ihtiyaçları vardır. Bu nedenle gençler, TİKA'nın çalışmalarının merkezinde yer almaktadır."

"Ortak mirasımızdan güç alarak kendi şekillendirdiğimiz bir geleceği birlikte inşa edeceğiz"

Eren, ileri üretim teknolojilerine erişimdeki küresel eşitsizliği azaltmak amacıyla Balkanlar, Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika'da 26 ülkede üç boyutlu tasarım ve baskı laboratuvarları kurduklarını söyledi.

Kalkınma ve barışın birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini vurgulayan Eren, "Gençler eğitimlerini sürdürebildiklerinde, bir meslek öğrenebildiklerinde ve kendi ülkelerinde bir gelecek inşa edebildiklerinde istikrarlı bir toplumun ve kalıcı barışın temellerinin atılmasına katkıda bulunurlar. Bu anlayışla çatışma ve krizlerden etkilenen bölgelerde insanların, özellikle gençlerin ve kadınların, sosyal ve ekonomik hayata katılmalarına yardımcı olan projeler yürütüyoruz." diye konuştu.

Eren, barışın kök salması için siyasi anlaşmaların yanı sıra barış, okullar, sağlık hizmetleri ve sosyal kalkınma projelerinin gerektiğine işaret etti.

Bu yıl yaklaşık 350 üniversite öğrencisinin TİKA'nın Kalkınma Elçileri Programı'na katılarak uluslararası kalkınma işbirliğinde doğrudan rol üstlendiğine dikkati çeken Eren, şu ifadeleri kullandı:

"İlk olarak birbirinizi tanıyın. Paylaştığınız kültürü ve yüzyıllar boyunca sizlere aktarılan mirası keşfedin. Bölgemizin dikkate değer çeşitliliğiyle gurur duyun. Bu, bizim en büyük gücümüzdür. Ön yargıları bir kenara bırakıp birbirinizin hikayelerini dinlediğinizde sınırları aşabilecek kadar güçlü dostluk bağları kurarsınız. İkinci olarak kendinize net bir hedef belirleyin ve geleceğe bakın. Attığınız her adımın ve üstlendiğiniz her projenin daha büyük bir amaca hizmet etmesini sağlayın. Bunların bölgeniz ve insanlık için nasıl kalıcı bir fark yaratacağını kendinize sorun."

Bilgi ve teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, sağlam bir karakter ve sıkı sıkıya bağlı olunan değerlerin yapılan her şeyin temelini oluşturmaya devam ettiğini vurgulayan Eren şunları kaydetti:

"Son olarak ülkenize, bölgenize ve bölgenizin kurumlarına duyduğunuz güçlü bağlılık, eylemlerinize yön versin. Ülkenizin ve bölgemizin istikrarını her şeyin önünde tutun. Küresel güç dengelerinin değiştiği bir dönemde kararlılığınız, çalışmalarınız ve birbirinizle dayanışmanız aracılığıyla gelişmelerin şekillendirilmesinde aktif rol alın. Kendi geleceğinizi kendiniz yazın."

Eren, TİKA'nın ülkeler arasında yeni dostluk ve işbirliği bağları kurmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Ortak mirasımızdan güç alarak kendi şekillendirdiğimiz bir geleceği birlikte inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.