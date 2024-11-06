TİKA'dan Afganistan'a Tıbbi Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TİKA'dan Afganistan'a Tıbbi Destek

TİKA, Herat Bölge Hastanesi yanık bölümüne tıbbi ekipman sağlayarak destek sağladı.

06.11.2024 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın batı bölgesinde bulunan Herat Bölge Hastanesi'nin yanık bölümüne tıbbi ekipman sağladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Herat Bölge Hastanesi'nin yanık servisine tıbbi ekipman sağlanması dolayısıyla teslimat töreni düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan, hastanenin genel müdürü Dr. Muin Berat, yanık bölümü şefi ve doktorlar katıldı.

Başkonsolos İlhan, "Türkiye her zaman Afganistan'ın yanındaydı bundan sonra da eskisi gibi desteklerimizi esirgemeyip tecrübelerimizi Afganistan'a aktaracağız." ifadelerini kullandı.

Herat Bölge Hastanesi Genel Müdürü Dr. Berat da işbirliği dolayısıyla Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür ederek, bu gibi hayati destekleri arzu ettiğini vurguladı.

TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Arafat Deniz de halkın ihtiyaçları doğrultusunda proje ve faaliyetlerinin çoğunu eğitim ve sağlığın oluşturduğunu, şimdiye kadar bölge hastanesindeki farklı bölümlerde destek sağladıklarını ifade etti.

Deniz, yanık servisine dermatome cihazı, mesher cihazı ve bu iki cihazın araç gereçler ile yedek parçalarını teslim ettiklerini açıkladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Afganistan, Türkiye, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA'dan Afganistan'a Tıbbi Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:18 Çağla Aydın, Kerimcan Durmaz tarafından evlilik vaadiyle milyonlarca lira dolandırıldığını iddia etti Çağla Aydın, Kerimcan Durmaz tarafından evlilik vaadiyle milyonlarca lira dolandırıldığını iddia etti
21:17 Özgür Özel’den ’Hatay’ özeleştirisi: Bu yüzden kaybettik Özgür Özel'den 'Hatay' özeleştirisi: Bu yüzden kaybettik
20:16 Bahçeli, Kayyum atanmadan bir hafta önce Ahmet Türk’le görüştü iddiası Bahçeli, Kayyum atanmadan bir hafta önce Ahmet Türk'le görüştü iddiası
19:13 İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli’ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli'ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim
17:23 Trump’ı tebrik eden Sisi’den dikkat çeken sözler Trump'ı tebrik eden Sisi'den dikkat çeken sözler
09:35 Zafer konuşması yapan Trump’tan net mesaj: Savaşı bitireceğim Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim
09:21 Real Madrid ve Manchester City paramparça oldu İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Real Madrid ve Manchester City paramparça oldu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
09:17 Kiracı ile iş yeri sahibinin kavgası kamerada Kiracı ile iş yeri sahibinin kavgası kamerada
08:52 Küçük çocuğun Donald Trump taklidi ABD’de gündem oldu Küçük çocuğun Donald Trump taklidi ABD'de gündem oldu
08:46 Trump’la fotoğrafını paylaşan Elon Musk: Gelecek böyle olacak Trump'la fotoğrafını paylaşan Elon Musk: Gelecek böyle olacak
08:20 ABD seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy çıktı ABD seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çıktı
07:30 Somer Şef’in ’’Dubai çikolatası’’ sözleri ortalığı karıştıracak Somer Şef'in ''Dubai çikolatası'' sözleri ortalığı karıştıracak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 21:40:10. #1.13#
SON DAKİKA: TİKA'dan Afganistan'a Tıbbi Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.