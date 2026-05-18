TİKA'dan Amman'da Sıfır Atık Etkinliği

18.05.2026 22:13
TİKA, Amman'da çevre bilincini artırmak için sıfır atık etkinliği düzenledi, geri dönüşüm atölyeleri yapıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ürdün'ün başkenti Amman'da "Sıfır Atık ve Çevre Bilinci Etkinliği" düzenledi.

TİKA'nın Amman Ofisi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlik, Ürdün Haşimi Hayır Kurumu ve Ürdün Mesleki Eğitim Kurumu iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Amman'ın Yeni Bedir bölgesinde bulunan İstiklal Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlik, çevre bilincinin artırılması ve sıfır atık anlayışının yaygınlaştırılması amacıyla atık toplama faaliyetleriyle başladı.

Program kapsamında, TİKA ile Ürdün Haşimi Hayır Kurumu işbirliğinde yürütülen muz kabuğu geri dönüşümü ve bakır işleme geri dönüşümü atölyelerinde ortaya çıkan ürünler sergilendi.

Sergilenen ürünler katılımcılara uygulamalı olarak tanıtılırken, etkinlikte ilgili kurumların yetkilileri ve çalışanlarının yanı sıra mesleki eğitim programlarına katılan öğrenciler de yer aldı.

Etkinliğe TİKA Amman Ofisi Koordinatörü Cavit Köseoğlu, Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Burhan Okutan ve Ürdün Maarif Vakfı Direktörü Veysi Kaya da katıldı.

Etkinlikle gençlerde çevre bilinci, geri dönüşüm kültürü ve sürdürülebilir yaşam anlayışının geliştirilmesine katkı sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Program sonunda katılımcılara, TİKA'nın yaptırdığı geri dönüşüm atölyelerinde üretilen çevre dostu ürünler hatıra ve teşvik amacıyla hediye edildi.

Kaynak: AA

