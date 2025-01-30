TİKA’dan Arnavutluk'a Yaşlı Bakımevi Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TİKA’dan Arnavutluk'a Yaşlı Bakımevi Desteği

TİKA’dan Arnavutluk\'a Yaşlı Bakımevi Desteği

TİKA, Arnavutluk'taki yaşlı bakımevine donanım desteği sağlayarak tadilat ve sağlık hizmeti sundu.

30.01.2025 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arnavutluk'un Fier ilinde bulunan yaşlı bakımevine donanım desteği sağlayarak tadilatını yaptı.

Tadilatın ardından düzenlenen açılış törenine Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata, Fier Belediye Başkan Yardımcısı Suela Prifti, Fier Yaşlı Bakımevi Müdürü Dorina Gjino, Tiran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Metin Bulut, Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi yetkilileri, görevli doktorlar ile bakımevinde kalan yaşlılar katıldı.

Büyükelçi Atay, yaptığı konuşmada, Türkiye ile Arnavutluk arasında kökleri yüzyıllara dayanan kardeşlik ve dostluk bağının bulunduğuna işaret etti.

Atay, TİKA tarafından tamamlanan bu projeyle yaşlıların günlük yaşamlarının kolaylaştırılmasına ve daha rahat edebilecekleri ortamda dinlenmelerine katkı sağlandığını söyledi.

"Bu proje hem yaşlılarımızın hayatını kolaylaştırdı hem de onlara kaliteli hizmet vermemizi sağladı"

Gjino da proje için Türk halkına teşekkür ederek "Bu proje hem yaşlılarımızın hayatını kolaylaştırdı hem de onlara kaliteli bir hizmet vermemizi sağladı." dedi.

Açılış töreni öncesinde Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi'nde görevli doktorlar tarafından yaşlı bakımevi sakinlerine sağlık taraması da yapıldı.

TİKA, bakımevinde bulunan yatak odaları, yemekhane, televizyon odası, teras dinlenme alanı, revir ve çamaşırhane odasının tadilatını gerçekleştirerek gerekli donanımı sağladı.

1960'tan beri faaliyette olan "Fier Yaşlı Bakımevi", 55 kişilik kapasitesiyle ülke genelindeki en büyük yaşlı bakımevi konumunda. Toplam 29 odalı bakımevi, kadınlar ve erkekler için iki ayrı bölümden oluşuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Finans, Yaşam, Tiran, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA’dan Arnavutluk'a Yaşlı Bakımevi Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:55 Yalova’da “içme suyuna kimyasal madde karıştı“ iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında Yalova'da "içme suyuna kimyasal madde karıştı" iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında
15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
00:25 Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti
00:14 Gemlik’te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı Gemlik'te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:30 Trump’ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo’da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi Trump'ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo'da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi
23:02 Oğuzhan Özyakup’tan olay yaratacak Talisca sözleri Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri
23:02 AK Parti’nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım Kısa sürede silindi AK Parti'nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede silindi
22:46 Beyaz Saray, Trump’ın imza attığı yönergeyi iptal etti Beyaz Saray, Trump'ın imza attığı yönergeyi iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 17:52:49. #1.12#
SON DAKİKA: TİKA’dan Arnavutluk'a Yaşlı Bakımevi Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.