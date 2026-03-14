TİKA'dan Azerbaycan'da Ramazan Yardımları

14.03.2026 11:45
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), ramazan ayı kapsamında Azerbaycan'ın Göygöl ilinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtırken Gence'de şehit aileleri için iftar programı düzenledi.

TİKA, Türkiye'nin Gence Başkonsolosluğu ve Göygöl Valiliği işbirliğinde "Gönül Soframız Bereketli Olsun" sloganıyla düzenlenen program kapsamında Göygöl'de ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda kolisi ulaştırdı.

Programın ilk etabı için düzenlenen dağıtım töreninde konuşan TİKA Bakü Koordinatör Yardımcısı Kürşat Özdemir, TİKA'nın bu yıl ramazan ayında iftar organizasyonları ve gıda yardımlarıyla Azerbaycan'da 12 bin 500 kişinin hayatına dokunacağını belirtti.

TİKA ayrıca Gence'de verdiği iftarda 500 şehit ailesini "Gönül Sofrası"nda bir araya getirdi.

İftar programına, Türkiye'nin Gence Başkonsolosu Recep Öztop, Gürcistan'ın Gence Başkonsolosu Kakhaber Abdaladze, Gence Valisi Niyazi Bayramov, Gence Müftüsü Hacı Tahir Abbaszade, TİKA Bakü Koordinatör Yardımcısı Özdemir ile şehit aileleri katıldı.

TİKA Bakü Koordinasyon Ofisinin ramazan ayı boyunca yürüttüğü çalışmalar kapsamında başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere kırsal bölgelerde yaşayan dar gelirli aileler, yetimler, engelli bireylerin aileleri, göçmenler ve Ahıska Türkleri için iftar organizasyonları düzenlenirken gıda kolisi dağıtımları da yapılıyor.

Kaynak: AA

Gökyüzünde duygulandıran anlar Baba veda etti, hikaye kızıyla devam etti Gökyüzünde duygulandıran anlar! Baba veda etti, hikaye kızıyla devam etti
Cem Uzan, Fransa’da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti
Bebeğinin bezinde uyuşturucu saklayan anne tutuklandı Bebeğinin bezinde uyuşturucu saklayan anne tutuklandı
İtfaiye ekibi ameliyata girdi İtfaiye ekibi ameliyata girdi
Takımı inanılmazı başarınca saçını kesmek zorunda kaldı Takımı inanılmazı başarınca saçını kesmek zorunda kaldı
Tarihi operasyon başlıyor Galatasaray’a 200 milyon euro Tarihi operasyon başlıyor! Galatasaray'a 200 milyon euro

12:32
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
12:21
Ayşegül Eraslan’ın ölümünde kan donduran iddia Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı
Ayşegül Eraslan'ın ölümünde kan donduran iddia! Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı
11:29
Kavurma yapılan atın sahibine de ceza Sorumsuzluğu affedilmedi
Kavurma yapılan atın sahibine de ceza! Sorumsuzluğu affedilmedi
11:28
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti Çöp yığınları arasında bulundu
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu
10:45
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta İran’ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi
09:54
Bir coğrafya daha karıştı 2 ülkeye 10 balistik füze atıldı
Bir coğrafya daha karıştı! 2 ülkeye 10 balistik füze atıldı
