TİKA'dan Bosna Hersek'e Destek - Son Dakika
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TİKA'dan Bosna Hersek'e Destek

TİKA\'dan Bosna Hersek\'e Destek
02.07.2025 22:17
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TİKA, Saraybosna Üniversitesi'ne tarihi eserlerin restorasyonu için ekipman desteği sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Saraybosna Üniversitesi Restorasyon ve Konservasyon Bölümü'ne, Bosna Hersek'teki tarihi belgeler, heykeller, resimler ve tablolar gibi eserlerin restorasyonu için ekipman desteği sağlandı.

Proje kapsamında restorasyonu yapılan eserlerden oluşan sergi, başkent Saraybosna'da açıldı. Açılış törenine Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık ile sanatçılar, yerel yetkililer ve davetliler katıldı.

Sergide, Bosna Hersek'in ünlü ressamları İsmet Mujezinovic ve Petar Sain'e ait tablolar, 1532 tarihli Gazi Hüsrev Bey Emirnamesi (azınlıkların korunmasına dair hükümler içeren belge), 1820 tarihli Saraybosna Esnafı Pirnamesi (tüzük), 1902 tarihli Sultan 2. Abdülhamid tarafından Saraybosnalı Petrakija ailesine verilen berat (tayin belgesi), Avusturya- Macaristan dönemine ait Gazi Hüsrev Bey Camisi'ne ilişkin mimari çizimler ve heykeltıraş Alija Kucukalic'in bazı heykelleri sergilendi.

Büyükelçi Akseki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'in çok köklü bir geçmişi olduğunu, bu geçmişin de gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini söyledi.

Saraybosna Üniversitesinin restorasyon alanında önemli çalışmalara imza attığını aktaran Akseki, şöyle devam etti:

"TİKA da 2022 yılından bu yana Güzel Sanatlar Akademisine destek sağlıyor. TİKA'nın sağladığı destekler sayesinde restore edilen eserler var burada. Bu eserler arasında çok önemli Osmanlı evrakları da var. Biz, Bosna Hersek ile her alanda ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Tarihsel mirasın, gelecek nesillere aktarılması da bu alanlardan biri."

Akseki, başta TİKA olmak üzere eserlerin restorasyonunda emeği geçen tüm akademisyenlere teşekkür etti.

Projenin başında bulunan Saraybosna Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi Restorasyon ve Konservasyon Bölümü Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cazim Hadzimejlic ise TİKA'ya destek verdikleri için teşekkür etti.

Sanatın sadece somut eserlerden oluşmadığını belirten Hadzimejlic, "10 ay boyunca 11 eser üzerinde restorasyon çalışması yaptık." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TİKA'dan Bosna Hersek'e Destek - Son Dakika

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