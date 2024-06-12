TİKA'dan Bosna Hersek'te arama kurtarma tatbikatı - Son Dakika
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TİKA'dan Bosna Hersek'te arama kurtarma tatbikatı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde "Arama Kurtarma Tatbikatı ve Eğitimi Programı" düzenledi.

12.06.2024 13:10
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde "Arama Kurtarma Tatbikatı ve Eğitimi Programı" düzenledi.

Tuzla Belediyesinin de destek verdiği tatbikat ve eğitim, TİKA ve Tuzla Dağ Arama Kurtarma Birliği ekiplerince gerçekleştirildi.

Özgürlük Meydanı'nda düzenlenen tatbikata katılanlara, temel arama kurtarma teknikleri anlatıldı ve yüksekten kurtarma eğitimi de yapıldı.

Programa, Tuzla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zijad Lugavic, TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık, Tuzla Dağ Arama Kurtarma Birliği Başkanı Maja Hadzimehic ile arama kurtarma gönüllüleri katıldı.

Tuzla Dağ Arama Kurtarma Birliği üyesi Emil Isakovic, programda yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası Türkiye'ye giderek arama kurtarma operasyonlarına katıldıklarını, her zaman insanların yardımına koşmaya hazır olduklarını söyledi.

TİKA, sağladığı kişisel donanım ve ileri seviye arama kurtarma ekipman desteği sayesinde, kurtarma operasyonlarının daha iyi gerçekleştirilmesi, arama kurtarma gönüllülerinin daha iyi koşullarda eğitilmesi ve gönüllü sayısının artırılmasını amaçlıyor.

Kaynak: AA

Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA'dan Bosna Hersek'te arama kurtarma tatbikatı - Son Dakika

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