TİKA'dan Cezayir'e Dikiş Atölyesi - Son Dakika
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TİKA'dan Cezayir'e Dikiş Atölyesi

TİKA\'dan Cezayir\'e Dikiş Atölyesi

TİKA, Cezayir'de zihinsel engelli genç kızlar için dikiş atölyesi kurdu; 12 kız ustalık kazandı.

29.01.2025 19:17
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayir'de zihinsel engelli genç kızların rehabilitasyonu, eğitimi ve sosyal hayata kazandırılması alanlarında faaliyet gösteren bir dernekte dikiş atölyesi kurdu.

Başkent Cezayir'in Kuba bölgesinde bulunan, zihinsel engelli genç kızların rehabilitasyonu, eğitimi ve sosyal hayata kazandırılması alanlarında faaliyet gösteren Tahaddi ve Azimet Engellilere Yardım Derneği bünyesinde TİKA tarafından kurulan dikiş atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış programına Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, TİKA'nın Cezayir Koordinatörü Gökçen Kalkan, Cezayir Aile Bakanlığı temsilcileri, yerel yöneticiler, zihinsel engelli genç kızların velileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda bir konuşma yapan Büyükelçi Küçükyılmaz, TİKA tarafından gerçekleştirilen bu projenin Cezayir toplumunda engelli bireylerin eğitimi ve meslek edinmeleri konusunda farkındalığın oluşması anlamında çok büyük önem arz ettiğini belirtti.

Küçükyılmaz, "Projenin ilk önemli sonucu alınmış bulunmaktadır. Nitekim 12 kızımız artık tek başına dikiş yapabilecek ustalığı kazanmıştır. Bu kızlarımızın en kısa zamanda sektörde istihdam edileceğini ümit etmekteyiz. Bu anlamlı projede emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Öte yandan Tahaddi ve Azimet Engellilere Yardım Derneği Başkanı Alciya Debbari de zihinsel engelli genç kızların topluma kazandırılmasının önemine dikkati çekerek, yaptığı destekten dolayı TİKA'ya teşekkür etti.

Zihinsel engelli genç kızların Cezayir'in geleneksel kıyafetlerinin dikiş ve süslemesine odaklandığı atölyede, engellilerin çalışmaları ve eserleri, Büyükelçi Küçükyılmaz başta olmak üzere programa katılan heyetin ve ailelerin büyük ilgisini çekti.

Duygusal anların yaşandığı programın sonunda, yaklaşık iki ay önce kurulumu tamamlanan atölyede dikiş öğrenen 12 zihinsel engelli genç kıza, TİKA tarafından tedarik edilen dikiş makinaları hediye edildi.

Kaynak: AA

Engelliler, Cezayir, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA'dan Cezayir'e Dikiş Atölyesi - Son Dakika

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