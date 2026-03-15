TİKA\'dan Down Sendromlu Çocuklara İftar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu Down sendromlu çocuklar ve aileleriyle birlikte yaşamak amacıyla Tunus'ta iftar programı düzenledi.

TİKA tarafından, Down sendromlu bireylerin eğitimi ve toplumsal hayata katılımı konusunda çalışmalar yürüten Gökkuşağı Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen programa yaklaşık 200 kişi katıldı.

Programda iftar yemeğinin yanı sıra çocuklara yönelik çeşitli eğlenceli aktiviteler ve sahne gösterileri düzenlendi.

Etkinlik kapsamında çocuklara bayramlık kıyafetler hediye edilerek ramazan sevinci paylaşıldı.

İftar programına Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Tunus-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Zafer Sağiri, Tunus Parlamentosu milletvekillerinden Maher Ketari, Mohamed Amine Vergihi ile Sami Tijani ve Gökkuşağı Derneği Başkanı Rim Beliş katıldı.

Büyükelçi Demircan'ın açılış konuşması yaptığı programda, TİKA Tunus Program Koordinatörü Enes Hancıoğlu, düzenlenen iftar programı vesilesiyle gönül sofrasını Tunuslu özel çocuklar ve kıymetli aileleriyle birlikte kurmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Çocukların çeşitli sahne gösterileri sunduğu programda aileler de etkinliklere katılarak keyifli vakit geçirdi.

TİKA, 2025 yılında da Down sendromlu çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenlemişti.

TİKA, Tunus'ta eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda yürüttüğü projelerin yanı sıra ramazan ayında farklı kesimlere yönelik yardım ve dayanışma faaliyetleri de gerçekleştiriyor.