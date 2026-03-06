TİKA'dan Filistin'e Ramazan Yardımı - Son Dakika
TİKA'dan Filistin'e Ramazan Yardımı

06.03.2026 13:44
TİKA, Filistin'de 200 ton gıda paketi dağıtarak 130 bin öğün yemek hazırlanmasına katkı sağlıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı tarafından ramazan ayı dolayısıyla Filistin genelinde yürütülen "Gönül Sofrası" programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere 200 tonun üzerinde gıda paketi ulaştırılırken, ramazan sonuna kadar yaklaşık 130 bin öğün yemek hazırlanmasına katkı sağlanıyor.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in saldırıları sonrası işsizlik ve yoksulluk oranlarının tarihi seviyelere ulaştığı Filistin'de kurumun yürüttüğü insani yardım çalışmalarıyla ihtiyaç sahiplerine destek sağlanıyor.

TİKA'nın Gönül Sofrası programı kapsamında Filistin genelinde toplam 200 tonun üzerinde gıda paketinin dağıtımı yapıldı.

Sağlanan erzak desteğiyle birlikte imarethane, aşevi ve sosyal hizmet merkezlerinde ramazan ayı sonuna kadar iftar için yaklaşık 130 bin öğün yemek hazırlanmasına katkı sağlanacak.

4 bin aileye gıda paketi

Gazze'de kurulan TİKA Ramazan Mutfağı aracılığıyla ramazan ayı boyunca iftar yemekleri dağıtan TİKA, Gazze'nin merkez ve kuzey bölgelerinde çadırlarda yaşamını sürdüren 4 bin aileye gıda paketi ulaştırıldı.

Batı Şeria'da ise Ramallah, Eriha, Nablus, El Halil ve Cenin şehirlerini kapsayan geniş bir bölgede dağıtımlar gerçekleştiren TİKA, mülteci kamplarında yaşayanlar, bedevi topluluklar, Filistinli Türkmenler ile engelli bireylerden oluşan 5 bin aileye gıda paketleri teslim etti.

İmarethaneler ve dezavantajlı gruplara destek

TİKA, tarihi ve kültürel mirasın önemli unsurları arasında yer alan imarethanelere de destek sağlıyor.

El Halil'de bulunan Hz. İbrahim Tekkesi İmarethanesi, Kudüs'teki Eyüp Ensari İmarethanesi ve Güney El Halil'de yer alan Hz. Nuh Tekkesi Aşevine iftar yemeklerinin hazırlanabilmesi için temel erzak malzemeleri temin edildi.

Ayrıca Cenin'de bulunan huzurevi ile yetim çocuklara hizmet veren Kufr Nima Çocuk Derneğinin mutfağına da gıda desteği sağlandı.

TİKA, ramazan ayı boyunca Filistin halkına yönelik insani yardım faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek.

Kaynak: AA

Filistin, Güncel, Son Dakika

13:11
