TİKA'dan Kadınlar İçin Tarım Projesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'te kadınların tarımsal üretime katılımını artırmak ve ekonomik anlamda güçlenmelerine destek olmak amacıyla "Bereketli Eller-Kadınların Meyde ve Zeytin Üretimini Güçlendirme Projesi"ni hayata geçirdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, projenin Mostar'daki Vrba Kadın Derneği ve Vitez kentine bağlı Ahmiçi köyünde faaliyet gösteren Ahmici Kadınları Derneği işbirliğinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Kırsal alanda yaşayan kadınlara yönelik proje kapsamında zeytin, kiraz, vişne, mandalina, kumkuat, kayısı, portakal, elma, armut, erik, aronya ve frenk üzümü olmak üzere toplam 1000 fidanın dikildiği ifade edilen açıklamada, derneklere üye kadınların kendi arazilerinde üretim yapabilmelerine olanak sağlandığı vurgulandı.

Açıklamada, Bereketli Eller-Kadınların Meyde ve Zeytin Üretimini Güçlendirme Projesi çerçevesinde kadın girişimciliğinin sürdürülebilirliğine katkı sağlanmasının hedeflendiğinin altı çizildi.

Mostar'daki Vrba Kadın Derneğinin kırsal alanlarda yaşayan kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını artırmaya yönelik çalışmalar yaptığına işaret edilen açıklamada, Ahmici Kadınları Derneğinin de Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaş sonrası kurulduğu ve kadınlara yönelik faaliyetler yaptığı bilgisi yer aldı.