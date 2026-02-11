TİKA\'dan Kazakistan\'a Bahçecilik Eğitimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kazakistan'ın Şımkent şehrinde, bahçecilik alanında tecrübe paylaşımını amaçlayan eğitim programı düzenlendi.

Muhtar Auezov Güney Kazakistan Araştırma Üniversitesi ile Türkiye'nin önemli araştırma kuruluşlarından Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü işbirliğinde yürütülen program kapsamında, yerli akademisyenler, öğrenciler ve bölgedeki çiftçilerden oluşan geniş bir katılımcı kitlesine meyve ağaçlarında şekillendirme ve budama başta olmak üzere modern bakım ve yetiştirme yöntemlerine ilişkin teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Türkiye ile Kazakistan arasındaki tarım alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen programda, Türkiye'nin bahçecilik ve meyvecilik alanındaki tecrübesi Kazakistanlı uzmanlara aktarıldı.

Eğitim programını başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları törenle takdim edildi.

Muhtar Auezov Güney Kazakistan Araştırma Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Gülnar Tastanbekova, törende yaptığı konuşmada, bu tür uygulamalı eğitim programlarının "üniversite-çiftçi-araştırma" kurumları arasındaki bağı güçlendirdiğini belirterek, "Türkiye'nin meyvecilik alanındaki bilgi birikiminin ülkemizle paylaşılması, bölgemizde modern tarım uygulamalarının yaygınlaşması açısından büyük önem taşıyor. TİKA'ya ve programa katkı sunan tüm kurumlara teşekkür ediyoruz." dedi.

TİKA Kazakistan Koordinatörü Fuat Erdoğmuş da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Kazakistan arasındaki işbirliğinin tarım alanında somut sonuçlar üretmeye devam ettiğini belirtti.

Erdoğmuş, "Türkiye'nin meyvecilik alanındaki teknik bilgi ve tecrübesinin Kazakistanlı akademisyenler ve üreticilerle paylaşılması, bölgesel tarımsal kalkınma açısından büyük önem taşıyor. TİKA olarak Türk dünyasında bilgi ve tecrübe paylaşımına dayalı, sürdürülebilir ve yerel ihtiyaçlara cevap veren projeleri desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Teknik Müdür Yardımcısı İsmail Demirtaş da programın bölgesel ve ikili işbirliği açısından büyük önem taşıdığını, bölgenin bu alandaki önceliği dikkate alındığında verilen teorik ve uygulamalı eğitimlerin stratejik adım niteliği taşıdığını söyledi.

Söz konusu eğitim programının, yaklaşık 3 bin 500 hektarlık yoğun bahçe ve 10 bin hektarı aşkın geleneksel bahçe alanı bulunan Şımkent bölgesindeki bahçecilik faaliyetlerine önemli katkı sağlaması bekleniyor.