TİKA'dan Libya'da Özel Eğitim Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TİKA'dan Libya'da Özel Eğitim Desteği

TİKA\'dan Libya\'da Özel Eğitim Desteği

TİKA, Libya'da özel ihtiyaç sahibi öğrenciler için bir eğitim merkezini restore etti ve destek sağladı.

27.01.2025 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'nın başkenti Trablus'ta özel ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim gördüğü Er-Reşade Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini restore ederek, ekipman ve materyal desteği verdi.

TİKA Trablus Koordinatörü Suha Bacanakgil, AA muhabirine, Libya Eğitim Bakanlığı ve Trablus'taki Suk el-Cuma Belediyesi ile işbirliği içinde özel ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimi için geliştirdikleri projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Başkentteki Reşade Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini restorasyondan geçirdiklerini kaydeden Bacanakgil, merkeze özel ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimi için kullanacak ekipman ve materyal temin ettiklerini belirtti.

Rehabilitasyon merkezindeki dislektik, otistik ve down sendromlu yaklaşık 30 öğrencinin sağladıkları destekten yararlanacağını aktaran Bacanakgil, "500 yılı aşan ortak bir tarihi geçmişimizin bulunduğu dost ve kardeş Libya'da hayata geçirilen projelerin odak noktasını dezavantajlı gruplar teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

Bacanakgil, TİKA'nın Libya'nın her alanda kalkınması için işbirliği projeleri yapmaya ve Türkiye'nin bilgi ve birikimini paylaşmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Restorasyonu yapılan merkezin açılışına, Libya Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Miftah Ed-Dureyci, Sukul Cuma İlçe Eğitim Müdürü İhab Halef ve Sukul Cuma Belediye Başkan Yardımcısı Hişam bin Yusuf da katıldı.

Kaynak: AA

Eğitim Desteği, Güncel, Eğitim, Dünya, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA'dan Libya'da Özel Eğitim Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:17 Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı
18:06 IBAN’a para atarken dikkat Artık yeni şart aranacak IBAN'a para atarken dikkat! Artık yeni şart aranacak
16:01 Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak
15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:17 Amerikalılar Çin’in son hamlesiyle servet kaybetti Amerikalılar Çin'in son hamlesiyle servet kaybetti
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
22:22 Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü
22:13 Kasımpaşa, Hatayspor’u 5-4 yendi Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 18:52:56. #1.12#
SON DAKİKA: TİKA'dan Libya'da Özel Eğitim Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.